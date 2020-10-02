МЧС: Путин проведет масштабные гражданские учения в 2021 году

Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне стартовала в РФ 2 октября. Она станет подготовкой к масштабным учениям, которые в 2021 году проведет президент РФ Владимир Путин.

Министр МЧС России Евгений Зиничев заметил, что большинство поставленных перед ГО задач решаются как в военное, так и в мирное время. Его слова привела пресс-служба ведомства. Он обратился с просьбой исключить формальный подход к делу.

«Все навыки, которые вы приобретете, могут понадобиться вам в борьбе с ЧС природного и техногенного характера. Прошу <…> помнить, что сегодняшняя тренировка — это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году», — сказал Зиничев.

Всероссийскую штабную тренировку Минобороны проведет совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе учений отработают оповещение и информирование населения о порядке действий при различных угрозах: воздушной и химической тревоге, радиационной опасности, угрозах катастрофического характера и других.