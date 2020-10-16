Правительство утвердило 31 декабря 2021 года выходным

В постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится о переносе выходных в 2021 году.

В новом году 2 и 3 января — это суббота и воскресенье. Они являются праздничными, нерабочими днями, поэтому правительство решило перенести их на 5 ноября и 31 декабря соответственно.

На понедельник, 22 февраля, перенесут нерабочую субботу 20 февраля — так у россиян будет три выходных: с 21 по 23-е число, с воскресенья по вторник.

В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Все эти выходные длинные.

Продолжительных новогодних каникул вполне хватает 31% россиян. Еще 18% заявили, что их бы устроили выходные от одного до трех дней. Четыре-шесть дней под Новый год хотят отдыхать 14% жителей страны. На неделю согласны 9%, на две — 6%. Вообще не требуется отдых в этот праздник еще 6%.