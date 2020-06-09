Коронавирус в России и мире. Главное на 9 июня

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Европе улучшается, но успокаиваться пока рано. В ВОЗ заметили, что важно не допустить нового всплеска заболеваемости. В том числе в странах, где сняли ограничения на массовые прогулки. Постепенно отменяют принятые меры и в РФ.

В России

Страна начала открывать границы. Из РФ можно будет выехать для ухода за родственниками, на работу и учебу. Разрешат приезжать на российскую территорию и иностранцам — для прохождения лечения или встреч с семьями. Власти решили, что страна готова и к открытию туристического сезона.

По данным на 8 июня, в России подтвердили 476 658 случая COVID-19. Больных с положительным тестом на коронавирус прибавилось на 8985. С начала эпидемии скончался 5971 человек (+112 смертей за сутки), поправиться удалось 230 688 заболевшим (+3957).

В Москве число выявленных случаев снижается, хотя и остается пока самым высоким по России. В понедельник в столице коронавирус подтвердили у 2001 человека. В Московской области за сутки у врачей стало больше на 751 пациента с COVID-19. В Санкт-Петербурге — на 326.

В топ-10 регионов РФ по выявленным коронавирусным зараженным вошли Нижегородская область (305), Свердловская область (249), Воронежская область (228), Ростовская область (189), Красноярский край (159), Саратовская область (137), Республика Тыва (131).

Москва с 9 июня перешла на следующий этап выхода из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Для передвижения по столице теперь не нужны цифровые пропуска, режим самоизоляции и график прогулок тоже отменили. Открываются салоны красоты и парикмахерские, снова начнет работу каршеринг и другие организации и учреждения.

Источник фото: www.sobyanin.ru

В мире

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на на брифинге в Женеве о резком скачке подтвержденных случаев за сутки — до 136 тысяч человек против порядка 100 тысяч заболевших ежедневно в течение девяти дней. В основном коронавирус подтвердили в 10 государствах Америки и Южной Азии.

В некоторых странах ослабили действующие ограничения, но во многих государствах Африки, Центральной Азии и Восточной Европы кривая новых случаев заражения только идет вверх. В ВОЗ подчеркивают, что успокаиваться пока рано.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев COVID-19 на планете перевалило за семь миллионов. Больше всего их в США — 1,96 миллиона. На втором месте Бразилия, где выявлено свыше 707 тысяч зараженных, на третьем — Россия. Замыкают первую пятерку Великобритания (выявлено более 288 тысяч пациентов с SARS-CoV-2) и Индия (около 266 тысяч).

В США почти две недели идут протесты, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Медики и власти на местах опасаются, что массовые беспорядки в конце-концов приведут к вспышкам COVID-19. И произойдет это в ближайшее время.