Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру достигло почти семи миллионов случаев, а жертвами пандемии стали почти 400 тысяч человек. Все это происходит на фоне улучшения эпидемической ситуации в Европе, но в мировом масштабе все становится только хуже.

С таким заявлением на брифинге в Женеве выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что на протяжении девяти суток каждый раз регистрировали более 100 тысяч заболевших. Но в минувшее воскресенье, 7 июня, произошел резкий скачок до 136 тысяч инфицированных за один день.

«Почти 75% вчерашних случаев относились к 10 государствам, в основном в Америке и Южной Азии», — привел слова руководителя организации ТАСС.

Глава ВОЗ отметил, что в большинстве стран Африки, Центральной Азии и в ряде районов Восточной Европы количество новых случаев заражения только растет. Гебрейесус подчеркнул, что успокаиваться рано. Основная задача сейчас — не допустить нового распространения инфекции особенно в странах, которые сняли ограничения на массовые прогулки и возможности людей собираться большими компаниями.

Сегодня стало известно, что с 9 июня в Москве отменят обязательную самоизоляцию, цифровые пропуска и график прогулок. Кроме того, откроются парикмахерские и салоны красоты, театры могут начать репетировать, а каршеринг работает без ограничений. С 16 июня откроются музеи, выставки, зоопарки, библиотеки, а также летние веранды ресторанов. А 23 июня снова откроются фитнес-центры, можно будет сидеть на лавочках и заниматься на тренажерах. Однако при этом в городе сохранятся правила по ношению масок на улице и перчаток в транспорте и магазинах.