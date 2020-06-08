Протесты в США пока не повлияли на заражение коронавирусом. Почему так получилось?

Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, идут уже почти две недели. Ситуация осложняется тем, что коронавирус в стране никуда не делся. Теперь местные чиновники и врачи опасаются, что массовые беспорядки и отсутствие социальной дистанции вызовут вспышку COVID-19. «360» выяснил, стоит ли американцам переживать по этому поводу.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти назвал акции, подобные происходящим сейчас в США, «событиями-суперраспространителями». Политик уверен, что они грозят самим протестующим заражением.

Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган считает, что результаты беспорядков относительно заболеваемости будут видно уже через пару недель. Ведь во время акций участники не носят ни перчатки, ни маски.

Некоторые медики же настроены менее категорично. Многие из них считают, что люди протестуют на открытом воздухе, поэтому риск заразиться у них не так и высок. «Открытый воздух разжижает вирус и уменьшает дозу инфекционных заболеваний, которые могут быть в нем. А если дует ветер, это еще больше растворяет вирус в воздухе», — заявил инфекционист из университета Вандербильта в штате Теннесси Уильям Шаффнер в интервью The New York Times.

Данные до и после беспорядков

Если говорить о цифрах, то Джорджа Флойда убили при задержании 25 мая. А 26 числа автобусная остановка, где произошел инцидент, уже стала местом стихийных акций в память погибшего. В течение дня количество протестующих увеличилось до нескольких сотен. Все это переросло в митинги, распространившиеся по всей стране и даже за ее пределами. Так, 6 июня в Вашингтоне прошла крупнейшая протестная акция за последние 12 лет. Беспорядки не утихают по сей день.

По данным местной онлайн-газеты MinnPost, до происшествия — 24 мая — в Миннеаполисе зафиксировало 840 новых случаев заражения. В день убийства — 728. После этого число заболевших COVID-19 колебалось: увеличивалось — незначительно — и даже значительно снижалось. Так в период с 25 мая по 8 июня самое большое количество зараженных зафиксировали на следующий день после смерти Флойда — 742 случая. Это меньше, чем в некоторые дни до инцидента. Самый низкий прирост же после начала протестов зафиксировали 3 июня — 300 случаев. При этом, если говорить о конечном результате, на данный момент с начала беспорядков количество зараженных в день в Миннеаполисе упало с 742 (26 мая) до 385 (8 июня). Общее же число заболевших на сегодня — 27 886.

Источник фото: minnpost.com

Расслабляться рано?

Такие цифры зависят от многих факторов. Инкубационный период у здоровых очень длительный. У людей, у которых есть отклонения в здоровье, у стариков симптомы могут проявиться через два, три или пять дней. У тех, кто здоров, процесс инфицирования может растянуться до двух недель. То есть всплеск заболеваемости может быть не раньше, чем через две недели с начала этих протестов. Об этом в разговоре с «360» заявил заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, врач-иммунолог Михаил Костинов.

Всплеск можно и не увидеть, потому что на протесты ходят, в основном, здоровые. Туда старики не ходят. А как раз вот эти молодые, которые болеют в легкой форме, являются самой большой заразой в распространении коронавируса. Они могут скрыто болеть, не попадать в больницу и выделять вирус до двух недель. Михаил Костинов врач-иммунолог.

По словам собеседника «360», результат будет виден через две-три недели. И то маловероятно, потому что многие — особенно молодежь — будут «болеть на ногах». Значит, на статистику эти люди не повлияют. Учет ведут по тем, кто находится в больницах. Про болеющих в легкой форме почти ничего неизвестно.

Тем временем Штаты все еще лидируют по количеству зараженных коронавирусом в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, в государстве заболели 1 950 023 человека. 110 734 — погибли.