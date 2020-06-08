Мишустин: Россия готова к постепенному открытию курортного сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил готовность РФ вновь запустить работу туристической сферы на совещании с вице-премьерами.
«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона», — сказал он.
Мишустин уточнил, что с 1 июня санатории многих регионов уже возобновили работу. Вновь открылись те из них, у которых есть медицинская лицензия.
Глава Кабмина подчеркнул, что туристическая отрасль относится не только к числу тех, что пострадали больше всего. У нее самые большие перспективы. План по выходу этой сферы из введенных на фоне пандемии ограничений уже разработан.
За лето, уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, туроператоры и авиакомпании откроют 10 новых направлений. В их число войдут Алтай, Байкал, Хакасия и Калининградская область.
Гостиницы вновь готовы принимать постояльцев в 25 регионах России. Ситуация более чем в 40 субъектах подходит под критерии открытия отелей.