Россия начала открывать границы

Россияне смогут выехать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу. Кроме того, в страну разрешили приезжать иностранцам, чтобы они могли пройти лечение или встретиться с семьей.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу», — привел ТАСС слова премьер-министра Михаила Мишустина.

Он добавил, что отправиться за границу смогут и те, кому необходимо получить помощь врачей за рубежом. Также Россия открывает границы и для иностранцев, которые смогут приехать на лечение в медицинские учреждения.

«Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, <…> у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», — отметил Мишустин.

Россия закрыла свои границы в марте из-за распространения коронавируса. Ситуацию удалось стабилизировать, поэтому власти объявили о постепенной отмене ограничительных мер. Сейчас в стране насчитывается 476 658 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Врачи смогли вылечить и выписать из больниц 230 688 человек.