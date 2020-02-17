Коронавирус в России и мире. Главное на 17 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 71 тысячу человек, всего зарегистрировано 1770 смертей, 10,6 пациентов выписались из больниц. Почти все заболевшие находятся в китайской провинции Хубэй и ее 11-миллионной столице Ухане. Подробности — в материале «360».

Статистика

В провинции Хубэй с начала эпидемии вирус подхватили более 58 тысяч человек, из них умерли 1696, выздоровели 6,6 тысячи жителей, сообщили местные власти.

За сутки число заболевших в регионе увеличилось на 1,9 тысячи, зарегистрировано 100 новых смертей (в Ухане скончались 76 человек, выявлено почти 1,7 тысячи новых больных).

На Китай приходится 99% всех зарегистрированных случаев коронавируса. В 25 остальных странах от него погибли пять человек.

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На втором месте по числу заболевших Япония, там вирус обнаружили у 412 пациентов. В основном это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в карантине в японском порту. За сутки число заразившихся на судне выросло на 70 человек, до 355.

Коронавирус на Diamond Princess

20 января Diamond Princess отправился из японского города Иокогама в круиз, который должен был завершиться в том же порту 4 февраля. Однако у одного из пожилых пассажиров, который сошел в Гонконге, обнаружили инфекцию. Судно вернулось в Иокогаму 3 февраля. Заболевших коронавирусом забирают с лайнера в японские больницы.

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Власти США и Италии направили в Японию самолеты, чтобы забрать своих граждан с Diamond Princess. Это 35 итальянцев, 24 из которых — члены команды, включая капитана. И около 400 американцев. Каждый десятый гражданин США подхватил вирус, больных вывозить из Японии не станут.

На борту находятся 24 россиянина, сообщений, что кто-то из них заразился, не было. Эвакуироваться они не собирались.

Что происходит в Китае

Жителям провинции Хубэй приказано оставаться дома. По данным гонконгской South China Morning Post, распоряжение властей затронуло в том числе 24 миллиона сельских жителей. В изоляции оказались около 200 тысяч деревень — с воскресенья попасть туда можно только через КПП.

Покидать деревню раз в три дня разрешается только одному представителю семьи. Он сможет купить в городе предметы первой необходимости.

При выходе не улицу жители должны надеть маску и находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Власти приказали закрыть в деревнях все места отдыха и развлечений, а также отменить свадьбы и «свести к минимуму» похоронные ритуалы.

Запреты распространяются на игру в маджонг и карты, пользование транспортом и посещение соседей. На дорогах разрешено находиться только машинам полиции, скорой и других официальных служб.

Пекин предупредил, что пациентов, которые отказываются от карантина и лечения, а также посещают общественные места и пользуются транспортом, ждет наказание вплоть до смертной казни.

Тем временем, в стране появился первый официально одобренный препарат от коронавируса — «Фавипиравир». Ранее это лекарство использовали против гриппа. В Китайском национальном центре развития биотехнологий сообщили, что оно обладает «относительно очевидной эффективностью». Также там изучают еще два препарата: хлорохина фосфат (противомалярийное лекарственное средство) и «Ремдесивир», разработанный для борьбы с Эболой.

Медицинские маски

Китай является крупнейшим в мире производителем медицинских масок, однако из-за эпидемии их стало не хватать. При потребности в 50-60 миллионов масок в день китайские компании производят чуть более 15 миллионов. Чтобы частично решить проблему, китайское правительство утвердило нормы выдачи масок для медперсонала.

Во многих китайских городах сейчас обязательно носить маски в общественных местах. Предпринимателям, чтобы возобновить работу, требуется обеспечить респираторами сотрудников. Из-за доминирования Китая на рынке другие страны столкнулись с дефицитом масок.

Что происходит в России

В Москве у приезжего из Китая похитили почти 11 миллионов рублей. В полиции он рассказал, что договорился о закупке 650 тысяч медицинских масок, однако его обманули. Деньги он внес в кассе на счет мошенников.

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AliExpress остается самым популярным в России онлайн-ритейлером. Сейчас у него 18 миллионов пользователей в месяц. В январе приложение китайского онлайн-магазина стали скачивать даже больше обычного. Однако это связывают с задержками поставок товаров из КНР.

Главный санитарный врач Петербурга требует через суд поместить местную жительницу Аллу Ильину в карантин. На днях помимо Аллы из Боткинской больницы самовольно ушли еще три пациента. После беседы с Роспотребнадзором двое из них решили вернуться.