Россияне не просили эвакуировать их с зараженного коронавирусом Diamond Princess

Россияне с круизного судна Diamond Princess не просили дипломатов о помощи с эвакуацией. На лайнере коронавирусом заразились 285 человек.

Посольство России в Японии объявило, что ни у одного из 24 россиян, которые находятся на борту судна, не выявили коронавирус. Там сейчас карантин, и, если они не заразятся, смогут покинуть лайнер после его завершения.

«От россиян не поступало обращений с просьбой об эвакуации с судна. В настоящее время исходим из того, что наши граждане продолжают оставаться на лайнере до завершения карантина, то есть ориентировочно до 19 февраля», — сообщили представители посольства в Facebook.

Дипломаты добавили, что взаимодействуют с японскими МИД и Минздравом для оказания помощи россиянам.

В воскресенье стало известно, что число заразившихся пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess выросло до 285 человек. Всего на борту более трех тысяч человек, из них 24 — граждане России. Группу пожилых пассажиров, кому больше 80 лет, вывезли с лайнера и на специальном автобусе поместили в общежитие, они тоже находятся на карантине. Судно стоит у японского порта Йогокама.

Всего с конца декабря коронавирусом заразились около 69 тысяч человек по всему миру, из них почти 1,7 тысячи погибли.