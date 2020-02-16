«Коронавирусная» беглянка получила чистые анализы. И теперь будет «мстить»

Ильина вернулась из Китая в конце января. Ее отправили в карантин в Боткинскую больницу и взяли у нее все необходимые анализы. Они оказались отрицательными. Девушке удалось 7 февраля бежать из больничного заключения. Она уверена: ее удерживали незаконно и она полностью здорова.

Чтобы это доказать, она сдала платные анализы. Судя по их результатам, у Ильиной эталонное здоровье и никакие вирусы в ней не живут. Копию результатов исследования показал сайт издания «Фонтанка».

В понедельник, 17 февраля иск Главного санитарного врача Петербурга против девушки будет рассматривать суд. Юристы считают, что ее позиция юридически безупречна: никого нельзя удерживать против его воли, пусть даже в карантине, если к тому нет показаний.

Роспотребнадзор между тем подчеркнул, что несоблюдение карантина могло привести к самым печальным последствиям. А вдруг Ильина нездорова? А вдруг у нее тот самый коронавирус? Значит, нужно девушку оштрафовать, хотя бы рублей на 500. Девушка не согласна и с этой позицией: карантин для нее официально закончился 13 февраля и никто не имеет право ее наказывать, как и принудительно лечить. А в Китае ее могли бы уже и казнить.