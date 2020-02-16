Россияне стали чаще пользоваться AliExpress после вспышки коронавируса

Коронавирус подогрел интерес россиянам к покупкам товаров из Китая. Как выяснили исследователи, количество скачиваний приложения AliExpress в январе выросло на 40%.

Исследование проводила компания Morgan Stanley, его результаты оказались в распоряжении Inc. Согласно исследованию, AliExpress, несмотря на коронавирус, остается в России самым популярным онлайн-ретейлером. Его аудитория сейчас превышает 18 миллионов пользователей в месяц, причем в январе она значительно увеличилась.

В январе приложение AliExpress стало самым скачиваемым среди интернет-магазинов. За месяц количество установок увеличилось на 40%.

«Я думаю, что резкий рост количества скачиваний приложения обусловлен не только (и может быть не столько) вирусом, сколько косвенными признаками. Например, задержки в отправках посылок (из-за вируса) приводят к росту желающих отслеживать посылки, что удобно делать в приложении. Или, например, большое число публикаций о вирусе привело к росту упоминаний AliExpress, что приводит к росту скачиваний», — объяснил партнер Data Insight Федор Вирин.

В том же исследовании говорится, что пользователей приложения VK стало на 18% меньше, зато те, кто остался, проводят там на 6% больше времени. Самым популярным браузером назвали Google Chrome, а сервисом по доставке еды — Delivery Club.

Коронавирус появился в конце декабря. За полтора месяца им заразились около 69 тысяч человек по всему миру, из них почти 1,7 тысячи погибли.