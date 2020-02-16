Производство лекарства от коронавируса запустили в Китае
«Препарат „Фавэйлавэй“ (прежнее название Favipiravir или „Фапилавэй“), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок», — заявили в правительстве китайского города Тайчжоу, где и будут синтезировать препарат. Об этом сообщило РИА «Новости».
Это первый в стране препарат, который сейчас, во время вспышки коронавируса нового типа, получил официальное одобрение. Его включили в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, добавили власти города.
Запущенное в производство лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике нового вируса, считают эксперты. Название препарата на латинском языке власти Тайчжоу не привели.