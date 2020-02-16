Производство лекарства от коронавируса запустили в Китае

Лекарство, которое обещает эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запустили в производство 16 февраля на востоке Китая в провинции Чжэцзян. Это препарат, известный как Favipiravir или Avigan.

«Препарат „Фавэйлавэй“ (прежнее название Favipiravir или „Фапилавэй“), разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок», — заявили в правительстве китайского города Тайчжоу, где и будут синтезировать препарат. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это первый в стране препарат, который сейчас, во время вспышки коронавируса нового типа, получил официальное одобрение. Его включили в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса, добавили власти города.

Запущенное в производство лекарство может сыграть важную роль в лечении и профилактике нового вируса, считают эксперты. Название препарата на латинском языке власти Тайчжоу не привели.