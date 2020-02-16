Казнить за сокрытие коронавируса будут в Китае

В Китае собрались ввести смертную казнь для тех, кто скрывает свое заражения коронавирусом COVID-2019 или искажает сведения о состоянии другого заболевшего. В вину могут поставить и утаивание маршрута путешествий.

Человека, который стал источником инфекции и распространил вокруг себя вирус, будут считать умышленно создавшим угрозы общественной безопасности. Такого разгильдяя будет ждать лишение свободы на срок от 10 лет до пожизненного, либо — в отдельных случаях — смертная казнь, сообщил сайт Deutsche Welle со ссылкой на заявление китайского суда.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля издала запрет, согласно которому жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания категорически запрещено передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах — иными словами, в общественном транспорте, где вирус может разлететься по здоровым пассажирам.

Также строгие меры ждут гуляк. Если кто решит побывать на празднике в зоне эпидемии, то после возвращения домой такому тусовщику придется под страхом самого сурового наказания провести дома либо под наблюдением врачей 14 дней. Отказ от карантина приведет к репрессивным мерам.

После продленных властями новогодних каникул остались законсервированными некоторые производства. Замминистра транспорта Китая Лю Сяомин сообщил, что поездки внутри страны сократились впятеро от обычного объема.

По состоянию на утро 16 февраля в мире зафиксировано 69 256 случаев заражения коронавирусом. Погибли в результате инфекции 1 669 человек, вылечились 9 645.