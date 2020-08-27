Президент Владимир Путин дал интервью, в котором говорил о вещах, которые на слуху в последнее время: об экономике, вакцине от коронавируса и Белоруссии. Самое главное из речи президента.

Вакцина

Владимир Путин анонсировал вторую вакцину от коронавируса, которая должна появиться в сентябре. Ее разрабатывает институт «Вектор» в Новосибирске. Препарат уже зарегистрировали, учитывая все нормы закона, уточнил президент.

У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, предложен и исследован, зарегистрирован институтом Гамалеи Владимир Путин.

Путин добавил, что тесты проводили на животных и добровольцах. Выяснилось, что вакцина формирует устойчивый иммунитет. Одной из подопытных была дочь Путина, которая добровольно приняла препарат. По словам президента, после этого она почувствовала себя лучше — в первый день после приема у нее была температура 38,4, а уже на второй составила 37 градусов.

По словам президента, обе вакцины будут друг с другом конкурировать, потому что по эффективности и безопасности не уступают друг другу.

При этом первая российская вакцина от коронавируса уже поступила в гражданский оборот. Президент напомнил в интервью, что вирус никуда не делся, поэтому следует соблюдать ограничительные меры, по возможности.

Экономика

Часть интервью президент посвятил экономике. По его мнению, Россия уже прошла пик проблем в этой области. В то же время падение экономики может составить 5-6%, но это лучше, чем у других государств. Путин отметил, что другие государства более болезненно пережили пандемию. Например, США — 9,5%, а «в Европе — 15%».

Во-первых, мы считаем, что пик проблем у нас пройден, и я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Но в общем-то здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено Владимир Путин.

Глава государства добавил, что золотовалютные резервы страны растут даже несмотря на пандемию. Это позволяет выполнять социальные обязательства, что гарантирует накопленная подушка безопасности. Инфляция, по оценкам Путина, составит 3,4-3,41%.

Белоруссия

Много внимания Путин уделил Белоруссии. Речь шла как о задержанных в Минске россиянах, так и о помощи стране. Говоря о пойманных уроженцах России, Путин сказал, что это была спланированная операция украинских и американских спецслужб.

Сейчас это очевидно. Это — акция спецслужб. Людей в темную использовали, чтобы перевезти на территорию Белоруссии. Они должны были выехать в третьи страны для легальных работ Владимир Путин.

Имеется в виду задержание 33 россиян, которых обвинили в попытке дестабилизации ситуации в стране и подготовке массовых беспорядков. Также белорусские СМИ утверждали, что все подозреваемые — бойцы частной военной компании «Вагнер». Это происходило на фоне выборов в Белоруссии.

В интервью Путин сказал, что президент страны Александр Лукашенко попросил его сформировать специальный резерв из сотрудников правоохранительных органов, чтобы помочь государству при необходимости. Эти силы будут использовать только если ситуация выйдет из-под контроля.

Президент также рассказал о том, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу в своем государстве, провести новые выборы, в том числе парламентские.

В Белоруссии третью неделю проходят акции протестов. Участники недовольны результатами выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявили действующего главу государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. При этом бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась в Европарламент, заявив, что голосование фальсифицировали.