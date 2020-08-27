Путин пообещал Лукашенко помочь при необходимости

«Нет необходимости что-то скрывать. Там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе и Союзного государства, там всего два государства участника — Россия и Белоруссия — должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано», — отметил глава государства.

По его словам, Россия исполнит все свои обязательства и при необходимости окажет Лукашенко соответствующую помощь.

Ранее белорусский лидер напомнил о существовании договора между Минском и Москвой в рамках Союзного государства и ОДКБ. Лукашенко обсуждал с Путиным, что Белоруссия получит помощь при первой необходимости.

Акции протестов продолжаются в Белоруссии третью неделю. Участники митингов не довольны результатами выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция призывает провести новые выборы.

Бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская заявила, что граждане настроены идти до конца. А Лукашенко не собирается никого убаюкивать. Он пообещал противостоять группировкам, сформированным вокруг республики.

Путин пристыдил США и Европу, которые активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии. Россия ведет себя гораздо сдержаннее и нейтральнее, писал «Царьград».