Путин назвал 33 задержанных в Белоруссии россиян жертвами американских и украинских спецслужб

Президент Владимир Путин дал большое интервью тележурналисту Сергею Брилеву. В частности, он рассказал, что задержанные в Белоруссии россияне стали жертвами операции спецслужб США и Украины.

«Эта акция спецслужб. Людей, о которых вы сказали, использовали втемную, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели. Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны — в Латинскую Америку, на Ближний Восток», — сообщил Путин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, граждан РФ сделали в Белоруссии возможной «ударной силой» для раскачивания ситуации перед президентскими выборами.

Лидер заметил, что российские пограничники не выпускали их за границу, но их «по поддельным документам их фактически везли».

«Операция украинских спецслужб совместно с американскими. Это достоверно известно», — объяснил Путин, говоря об авторах этой акций.

Также во время интервью глава государства заявил, что поможет белорусскому президенту Александру Лукашенко при необходимости в рамках двухсторонних соглашений.

В конце июля 33 россиян задержали в Белоруссии. Якобы они являлись сотрудниками ЧВК «Вагнер» и собирались дестабилизировать обстановку в стране. Позже их отпустили.