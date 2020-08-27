Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

В Министерстве здравоохранения заявили о начале поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот. Об этом сообщил Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал заявление о начале поступления вакцины в «Гам-Ковид-Вак» в гражданский оборот на акции «Мы вместе», сообщает РИА «Новости».

Отечественная вакцина — первый в мире зарегистрированный аппарат от коронавируса. Над составом вакцины трудились ученые из центра имени Гамалеи. Вакцине осталось пройти последнюю стадию испытаний. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, третья фаза испытаний будет проходить в домашних условиях.

Первую партию вакцины выпустили 15 августа. Ранее Владимир Путин сообщил о вакцинации его дочери.

Накануне Татьяна Голикова заявила, что уже 27 стран заинтересованы в поставках российской вакцины от нового вируса. Однако первой страной, куда доставят прививку, станет Белоруссия.