Путин заявил о второй вакцине от коронавируса в России. И рассказал о привитой дочери

Вторая вакцина от коронавируса появится в России в сентябре, заявил президент Владимир Путин. Он выразил уверенность, что специалисты создадут препарат, который поможет людям.

Второй препарат будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске. Я уверен, что специалисты сделают препарат, который поможет людям Владимир Путин.

Путин заявил, что первая вакцина от коронавируса, которую разработали в России, безвредна. Президент напомнил, что его дочь испытала препарат на себе — она чувствует себя хорошо. Кроме того, у нее появились антитела.

Президент рассказал, что его дочь просто заявила, что хочет стать добровольцем и принять участие в испытаниях вакцины. Он пояснил, что это нужно ей для работы — она постоянно общается с большим количеством людей в силу своей профессии.

Путин подчеркнул, что вакцина от коронавируса, которую создал центр «Вектор», зарегистрирована с условием дальнейших испытаний и в строгом соответствии с законами страны.

«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания и на животных, и на добровольцах. Совершенно очевидно, что вакцина формирует иммунитет, появляются антитела, они безвредны», — подчеркнул глава государства.

Коронавирус никуда не делся из России. Людям важно продолжать соблюдать ограничительные меры.

«Курортный сезон, большое количество людей на пляжах. Скопление людей в барах, ресторанах. У нас по количеству заболевших [уровень] достаточно низкий, но и у нас достаточно низкие показатели по смертности. Надо отдать должное и органам власти. И на федеральном, и на региональном уровне. Достаточно быстро удалось мобилизовать ресурсы», — заявил Путин.

По словам президента, если в России не допустить вспышки заболевания, то в какой-то момент ситуация станет полностью стабильной. Однако важно соблюдать ограничительные меры.