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    27 августа 2020, 14:37

    «Пытаться перехватывать власть совершенно недопустимо» — Путин о ситуации в Белоруссии

    Нина Петлинова

    Все должны считаться с тем, что жители Белоруссии вышли на улицы, и Лукашенко уже заявил о готовности провести конституционную реформу. Однако действия сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, недопустимы — так решил Конституционный суд республики.

    Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью «России 24». Он отметил, что Россия ведет себя гораздо более сдержанно по отношении к ситуации в Белоруссии, чем многие другие страны. РФ объективно освещает события, рассказывая о ситуации с обеих сторон.

    «Нам, конечно, небезразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. Исходим из того, что всем участникам процесса удастся найти выход», — отметил Путин.

    Президент подчеркнул, что власти республики должны считаться с тем, что люди вышли на улицы. Он напомнил, что Александр Лукашенко уже заявил о готовности провести конституционную реформу и содействовать проведению новых выборов.

    Но ведь Конституционный суд вынес решение, что действия каких-то сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, совершенно недопустимы

    Владимир Путин.

    Президент России отметил, что в рамках Союзного договора и ОДКБ между Россией и Белоруссией есть статьи, которые обязывают государства оказывать друг другу помощь в защите суверенитета и внутренней стабильности союзника. Путин отметил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, и президент России это сделал.

    «Мы в разговоре с Лукашенко пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет. Надеюсь, что ее не будет. Поэтому этот резерв сейчас не используем. Исходим из того, что все сложившиеся проблемы будут решаться мирным путем», — заключил Путин.

    Новости SMI.FM