Все должны считаться с тем, что жители Белоруссии вышли на улицы, и Лукашенко уже заявил о готовности провести конституционную реформу. Однако действия сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, недопустимы — так решил Конституционный суд республики.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью «России 24». Он отметил, что Россия ведет себя гораздо более сдержанно по отношении к ситуации в Белоруссии, чем многие другие страны. РФ объективно освещает события, рассказывая о ситуации с обеих сторон.

«Нам, конечно, небезразлично, что там происходит, но это прежде всего дело белорусского народа. Исходим из того, что всем участникам процесса удастся найти выход», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что власти республики должны считаться с тем, что люди вышли на улицы. Он напомнил, что Александр Лукашенко уже заявил о готовности провести конституционную реформу и содействовать проведению новых выборов.

Но ведь Конституционный суд вынес решение, что действия каких-то сторонних органов, которые пытаются перехватить власть, совершенно недопустимы Владимир Путин.

Президент России отметил, что в рамках Союзного договора и ОДКБ между Россией и Белоруссией есть статьи, которые обязывают государства оказывать друг другу помощь в защите суверенитета и внутренней стабильности союзника. Путин отметил, что Александр Лукашенко попросил его сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, и президент России это сделал.

«Мы в разговоре с Лукашенко пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет. Надеюсь, что ее не будет. Поэтому этот резерв сейчас не используем. Исходим из того, что все сложившиеся проблемы будут решаться мирным путем», — заключил Путин.