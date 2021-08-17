Газовый тупик. Украину ждет сложная зима из-за сокращения запасов топлива

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на 30% по сравнению с прошлогодними. Эксперты объясняют это холодной зимой, повышением цен и маячащим на горизонте «Северным потоком — 2». При этом шансов уменьшить свою зависимость от газа у Украины нет.

По состоянию на 15 августа в подземных хранилищах Украины находилось 17,6 миллиарда кубометров сырья, что заполняло лишь 57% от всего возможного объема. Еще в середине августа 2020-го они были заполнены на 77,1% (23,8 миллиарда кубометров). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Ранее директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский сообщал, что Украина планирует набрать 20 миллиардов кубометров к отопительному сезону.

Почему показатели падают?

Уже несколько лет Украина не может нарастить оборот добычи газа. По словам политолога Владимира Корнилова, раньше страна закупала газ летом, когда потребность в нем была небольшой, а цены низкими. После власти втридорога продавали его своему населению зимой.

В этом году на рынке газа, в первую очередь в Европе, сложилась уникальная ситуация. Цены достигли исторического максимума, превысив отметку в 585 долларов за тысячу кубометров. Такой подъем произошел после того, как «Газпром» отказался бронировать все дополнительные транзитные мощности ГТС Украины, выкупив только 4%. Из-за роста цен Украина не смогла закупить газ и теперь подходит к отопительному сезону, не зная, хватит ли ей собственных запасов.

Еще одна причина, по словам доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилла Коктыша, кроется в том, что и зима была в 2020 году достаточно холодной, что тоже повлияло на запасы.

Экономист, политолог и главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков в разговоре с «360» отметил, что газовое будущее Украины оказалось не таким плохим, как предполагали самые негативные сценарии. Во многом это было связано с отсрочкой введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Теперь же, когда дан зеленый свет достройке газопровода, будущее Украины очертилось серыми тонами.

«ГТС — это, безусловно, кормушка украинского бюджета. Сейчас, когда объемы падают, поднимается вопрос о поддержании жизнеспособного состояния газотранспортной системы. Это довольно дорогое удовольствие», — рассказал Стариков.

По его словам, объемы и дальше будут падать, а следовательно, будет все меньше желания вкладываться в ГТС. И здесь завинчивается спираль: если в систему не вкладываться, то будут расти технологические риски. Компании будут опасаться элементарного взрыва трубы, а значит, и без того маленькие объемы передач будут падать еще сильнее. Украина оказалась в тупике.

Выхода нет

Что делать дальше и как подготовиться к зиме, власти по-прежнему не решили. Собственного газа в стране фактически нет, а надежды на запасы в Черном море улетучились с возвращением Крыма в Россию. Как отметил Корнилов, мечты о том, что Украина станет чуть ли не главным добытчиком сланцевого газа, тоже испарились после того, как европейские компании покинули страну.

«Германия обещала обучить Украину зеленым технологиям, но они, как правило, все дороже. С атомной энергетикой там дела стали тоже не очень после того, как они начали использовать американские сборки вместо российских», — добавил Коктыш.

С этим согласен и экономист Стариков. Перейти к другим видам энергии у страны не получится. Сам факт перехода на альтернативную зеленую энергию весьма сомнителен. Некоторые из таких носителей слишком подвержены сезонности, а другие обходятся довольно дорого.

Украина могла получать газ по приятным ценам со стороны России, но, атакуя наши энергопроекты, она лишилась этой возможности. После запуска «Северного потока — 2» от нее все постепенно начнут отказываться.

«Газ для Украины уже сейчас сильно дорогой, а будет еще дороже. Пропадет источник финансирования и пополнения бюджета, которым всегда выступал транзит российского газа через их территорию. Будут спать зимой в пуховиках», — заключил эксперт.

Ранее цены на продукты в стране поставили новый рекорд. Килограмм песка стал обходиться украинцам на 83,5% дороже, чем в прошлом году, подсолнечное масло — на 79%, а куриные яйца — на 33%.