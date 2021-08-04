Запуск газопровода «Северный поток — 2» уменьшит желание Евросоюза быть посредником между отношениями России и Украины. Теперь Киев не сможет манипулировать Европой при транзите газа.

Такое мнение высказал обозреватель журнала National Interest Джон Рюль.

Европа остается сильно зависимой от голубого топлива из России, которая является ключевым поставщиком газа. Но теперь можно не учитывать мнение Украины, которая могла в один момент ограничить транзит газа.

«Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», — заявил Рюль.

Эксперт отметил, что новый «Северный поток - 2» ставит под угрозу экономическую, национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши. Украина также рискует лишить себ доступа к важному источнику энергии.