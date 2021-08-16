Стоимость газа в Европе превысила 585 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе составила 586,3 доллара за тысячу кубометров. Его цена выросла на 2,5% за день. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Причиной скачка цен стал отказ «Газпрома» в бронировании дополнительных мощностей украинского транзита. Компания приобрела лишь 4% из того, что предложила Украина.

На данный момент Европа столкнулась с резкой нехваткой топлива. Жаркая погода замедлила восстановление запасов газа. При этом отмечается дефицит сжиженного природного газа. Уже в июле цены на газ в Европе превысили отметку в 500 долларов за тысячу «кубов».

Европейские цены на газ могут упасть после запуска «Северного потока — 2». Такой вариант не исключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.