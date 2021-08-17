Запасы газа на Украине сократились на треть

Запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 30% по сравнению с прошлым годом. Сейчас хранится около 17,6 миллиарда кубометров голубого топлива.

Это 57% от всего возможного объема. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

В прошлом году в августе в хранилищах Украины находилось 23,8 миллиарда кубометров топлива, что на 77,1% от всего возможного объема.

Ранее стоимость газа в Европе составила 586,3 доллара за тысячу кубометров. Причиной скачка цен стал отказ «Газпрома» в бронировании дополнительных мощностей украинского транзита. Компания приобрела лишь 4% из того, что предложила Украина.

Европейские цены на газ могут упасть после запуска «Северного потока — 2». Такой вариант не исключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.