Европейские цены на газ могут упасть после запуска «Северного потока — 2». Такой вариант не исключил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Скорее всего, „Газпром“ начнет наращивать поставки после запуска „Северного потока — 2“, это должно остудить цены», — пояснил он в комментарии РИА «Новости».

Сегодня биржевые цены на газ в Европе побили исторический максимум, перешагнув планку 585 долларов за тысячу кубометров. Так рынок отреагировал на решение «Газпрома» забронировать 4% твердых дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины.

Маринченко также отметил что на цены повлияла и авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем 5 августа, которая привела к снижению прокачки по трубопроводу «Ямал — Европа».

Помимо этого, по его мнению, нельзя забывать и то, что «Газпром» в принципе не хочет увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска «Северного потока — 2». В числе других факторов серьезный спрос на газ в Азии и жаркое лето.

Снижению цен могут помочь, помимо запуска «Северного потока — 2», введение в эксплуатацию новых СПГ-мощностей в США и других странах. Это должно произойти в 2023–2025 годах.

«Высокие цены на газ также должны поспособствовать принятию инвестиционных решений по новым СПГ-проектам», — уточнил эксперт.