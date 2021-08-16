Цены на продукты на Украине поставили новый рекорд

Сахар, подсолнечное масло и яйца существенно подорожали на Украине. Цены в среднем выросли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщило издание «Главред» со ссылкой на службу государственной статистики.

Список самых подорожавших продуктов питания возглавил сахар. Килограмм песка обходится жителям Украины на 83,5% дороже, чем в прошлом году. На втором месте расположилось подсолнечное масло, чья цена прибавила сразу 79%. Замыкают тройку куриные яйца. Цены на них за год выросли на 33%.

По ожиданиям экспертов к осени прибавят в цене мясо и молоко. Это связано с существенным сокращением поголовья скота.

Также дорожают услуги ЖКХ. Лидером в этом сегменте стал газ. В годовом выражении цена за кубометр голубого топлива выросла на 164,5%, электричество стало дороже на 36,6%, горячая вода и отопление прибавили 13,9% в платежках.

Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак призвал жителей страны не ждать снижения цен на продукты. По его словам, не поможет даже крупный урожай, который ожидается в этом году. Он пояснил, что в связи с удорожанием роста энергоносителей и топлива цены на продукты питания падать не будут.