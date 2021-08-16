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    16 августа 2021, 22:46

    Цены на продукты на Украине поставили новый рекорд

    Анатолий Минкин

    Сахар, подсолнечное масло и яйца существенно подорожали на Украине. Цены в среднем выросли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщило издание «Главред» со ссылкой на службу государственной статистики.

    Цены на продукты на Украине поставили новый рекорд

    Список самых подорожавших продуктов питания возглавил сахар. Килограмм песка обходится жителям Украины на 83,5% дороже, чем в прошлом году. На втором месте расположилось подсолнечное масло, чья цена прибавила сразу 79%. Замыкают тройку куриные яйца. Цены на них за год выросли на 33%.

    По ожиданиям экспертов к осени прибавят в цене мясо и молоко. Это связано с существенным сокращением поголовья скота.

    Также дорожают услуги ЖКХ. Лидером в этом сегменте стал газ. В годовом выражении цена за кубометр голубого топлива выросла на 164,5%, электричество стало дороже на 36,6%, горячая вода и отопление прибавили 13,9% в платежках.

    Глава комитета экономистов Украины Андрей Новак призвал жителей страны не ждать снижения цен на продукты. По его словам, не поможет даже крупный урожай, который ожидается в этом году. Он пояснил, что в связи с удорожанием роста энергоносителей и топлива цены на продукты питания падать не будут.