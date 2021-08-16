Фальшивое союзничество. Почему США оставили Афганистан в руках талибов*

Талибы* захватили Афганистан после ухода американских военных из страны. Еще недавно США называли Афганистан своим союзником, а теперь оставили его наедине с террористами. Эксперты заявляют, что американские власти делают это не впервые и еще не раз повторят подобное.

Правительство Афганистана пало, а его президент Ашраф Гани бежал за границу. Талибы* заявили о захвате всей страны, включая центр Кабула.

Под контролем американцев остался только местный аэропорт, откуда они в срочном порядке пытаются эвакуировать своих сотрудников. Но и там начался хаос, когда туда прорвались тысячи афганцев, пытающихся попасть на последние рейсы из столицы.

США за двадцать лет так и не смогли добиться стабильности в стране, а своим уходом все только усугубили.

Причины провала

Американцы начали военную операцию «Несокрушимая свобода» 7 октября 2001 года. Вторжение в Афганистан было ответом на теракты 11 сентября. США тогда заявили, что нашли там следы «Аль-Каиды»**, а впоследствии начали борьбу с талибами*.

За двадцать лет американцам не только не удалось установить контроль над страной и побороть террористическое движение, но и пришлось пойти на контакт с «Талибаном»*. Они садились с ними за стол переговоров, и все это для того, чтобы страна вскоре перешла в их руки.

По словам политолога и директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, у американцев есть плохие черты: самоуверенность и самодовольство. Вступая в Афганистан, как это было и с Ираком, они думали, что смогут решить все проблемы деньгами. Купят и перекупят все, что им нужно, а на остальных можно и не обращать внимания.

«Они пренебрежительно относились к местному населению и не создавали там никакой инфраструктуры. Американцы пришли, сделали пару торговых центров, захватили узкую прослойку людей, которые на них ориентированы, а на остальных наплевали. Это изначально было бомбой замедленного действия», — заявил эксперт.

Политолог и востоковед Елена Супонина отметила, что такого быстрого захвата страны со стороны талибов* не ожидали даже в Вашингтоне. Они рассчитывали, что на это уйдет больше времени, но, с другой стороны, явно понимали, что существующее правительство падет.

США пытались предоставить афганцам возможность принять западные представления о демократии и правах человека, пусть и несовершенные, но это не принесло пользы большей части населения страны. Об этом заявил политолог Эндрю Корыбко. Они думали, что смогут сменить режим во всем регионе с помощью «цветной революции» и террора, но потерпели неудачу. Штаты потратили два триллиона долларов на войну, из которых многие были утеряны из-за коррупции.

«США отказались от своих афганских союзников, потому что осознали, что в войне против „Талибана“* невозможно выиграть. Им не удалось добиться смены режима по всему региону, как они первоначально планировали сделать», — объяснил собеседник «360».

Он уверен — теперь США захотят перебросить свои силы в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы активнее сдерживать Китай.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов добавил, что сейчас у Штатов появилась новая цель — втянуть либо Россию, либо Китай, а лучше сразу оба государства в этот афганский водоворот. Они надеются, что тем самым смогут ослабить эти две страны.

Урок для других

Как только американцы поняли, что тратят свое время впустую, а Афганистан не приносит им никакой выгоды, они поспешили вывести свои войска из страны. Они прекрасно понимали, что нынешнее правительство падет перед талибами*. Пожалуй, только не ожидали, что произойдет это столь быстро.

Забавно и то, что обученные американскими войсками афганские военные натиска талибов* не выдержали. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, армия Афганистана превышала численность боевиков. И здесь вопрос все к тем же американцам: как они так их готовили, что армия в итоге оказалась недееспособной?

Еще сильнее цинизм США подчеркнул экстренный вывоз не только своих сотрудников, но и собак. Пока афганские женщины с детьми пытались прорваться к трапам самолетов, чтобы бежать из страны, американцы заводили на борт военных собак.

Им даже выделили отдельные места в самолете.

«Эвакуация американских военных собак из аэропорта Кабула намного важнее афганцев, которые работали с американскими военными».

Политолог Корыбко подчеркнул, что сирийским курдам и Саудовской Аравии стоит обратить внимание на действия США. Они быстро и жестко отказались от своих «союзников» и с такой же легкостью могут отказаться от сирийских курдов в пользу Дамаска и Анкары, а также оставить Эр-Рияд в Йемене ансаруллам.

По словам эксперта Багдасарова, в происходящем вообще нет ничего удивительного. В этом и заключается вся ментальность США. Они приходят, разбрасываются деньгами, а после провала уходят, оставляя за собой разруху. Афганистан — это не первая их жертва. Точно такую же историю мы уже могли наблюдать в Ираке.

Тарасов отметил, что все было предрешено, когда США вступили в контакт с «Талибаном»*. Уже тогда было понятно, что они делают ставку на боевиков, а не на правительство.

Все это должно послужить примером для других стран. США способны отвернуться от своих союзников в любой момент. Украина в будущем навряд ли станет исключением. Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко изданию «Главред».

Он напомнил, что Кабул имел статус основного союзника США вне НАТО. Страна потратила на обучение афганской армии 85 миллиардов долларов, высылала туда бронетранспортеры, дроны и легкие вертолеты. Тем временем Украине достались пара снайперских винтовок и несколько противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

Украинские власти пытались добиться того же статуса, что и Афганистан, с 2014 года. Видимо, она надеялась, что тогда США «впишутся» за страну в гипотетической войне против России. Однако происходящее в Афганистане показывает, что Вашингтон «особо париться» не будет, если союзник сам не готов бороться за себя.

«Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», — подчеркнул эксперт.

США не будут бороться за своих союзников. Их интересует и всегда интересовала только собственная выгода, а что там будет дальше с Афганистаном — это уже не их проблема.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.