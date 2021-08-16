Брошенный США Афганистан назвали предупреждением для Украины

Уход военного контингента США из Афганистана должен послужить предупреждением для властей Украины. Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

Он напомнил, что Кабул имеет статус основного союзника США вне НАТО. Этот момент очень важный и показательный во внешнеполитическом плане, отметил эксперт в своем материале для издания «Главред».

«Хотя вряд ли он в чем-то убедит наших инфантилов», — тут же оговорился политолог.

Романенко с сарказмом напомнил о радости украинцев от военных поставок от США. По его словам, все чуть ли не с ума сходили от каждой пары снайперских винтовок и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Но в то же время на обучение афганской армии Штаты потратили 85 миллиардов долларов, а Кабул получил сотни бронетранспортеров, легкие вертолеты и беспилотники.

Романенко добавил, что украинские власти с 2014 года пытаются добиться статуса основного союзника США вне НАТО, рассчитывая, что Штаты «впишутся» за страну в гипотетической войне против России. Однако происходящее в Афганистане показывает, что Вашингтон «особо париться» не будет, если союзник сам не готов бороться за себя.

«Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», — резюмировал Романенко.

Накануне боевики запрещенной в России группировки «Талибан»* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. В ближайшее время они намерены заявить о создании Исламского эмирата Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. По последним данным, он находится в Ташкенте.

* Движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.