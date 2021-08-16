Талибы* захватили новостной телеканал TOLOnews в Афганистане

Боевики движения «Талибан»* в понедельник взяли под свой контроль телекомпанию TOLOnews в Кабуле. Это круглосуточный новостной телеканал страны.

«Боевики отобрали у сотрудников службы безопасности оружие, выданное правительством, и согласились обеспечить безопасность комплекса», — сказано на сайте телекомпании.

Талибы* окончательно захватили власть в Афганистане 15 августа, когда без боя взяли под контроль Кабул. Президент страны Ашраф Гани убежал из страны, аргументировав свое решение тем, что он не хочет кровопролития.

Иностранные диппредставительства спешно эвакуируют из Афганистана своих людей. Немецкий авиаперевозчик Luftgansa заявил, что временно прекращает полеты над Афганистаном.

Несмотря на сложную ситуацию, сотрудники российского посольства находятся в Кабуле. Известно, что диппредставительство охраняют представители движения «Талибан»*. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что талибы* обещали полную безопасность российским дипломатам.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.