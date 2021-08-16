Талибам* придется бороться за власть. Афганистан вооружен до зубов

Талибы* осваиваются в Кабуле, президент Афганистана уже покинул страну. Местные жители также бегут. Причем так, что уже как минимум два человека, цепляясь за шасси, упали с покидающего столицу самолета. «360» разбирался, каким будет Афганистан при талибах* и почему их власть еще очень шаткая.

Талибы* заявили, что взяли под контроль всю территорию страны, включая центр Кабула. Президент Ашраф Гани бежал. Официальный представитель боевиков Мохаммед Наим сообщил об окончании гражданской войны в стране.

В итоге единственным объектом в Кабуле, который контролируют американская армия и ее союзники, оказался местный аэропорт. Там тысячи афганцев вышли на взлетно-посадочную полосу, пытаясь прорваться на последние самолеты из столицы. В толпе оказались в том числе и дети. Началась паника. В результате выстрелов военных и давки погибло несколько человек.

Почему афганцы боятся власти боевиков

Обстановка в Афганистане, мягко говоря, очень тревожная. То, с какой скоростью талибы* продвинулись и захватили всю страну, было неожиданным для США. Там рассчитывали на то, что это произойдет не так скоро. Об этом в разговоре с «360» рассказала востоковед Елена Супонина.

Сценарий Афганистане вызывает тревогу. В этой стране, помимо «Талибана»*, находятся и другие радикальные группировки, в том числе «Аль-Каида»**. Где-то четыре-пять лет назад появилось и ИГ***. Вполне можно ожидать роста террористической угрозы Елена Супонина.

Собеседница добавила, что с наркотиками в Афганистане американцы не смогли разобраться или не захотели, но в любом случае эта сфера составляет порядка 40% ВВП Афганистана. Талибы* с этим не справятся в обозримом будущем, а возможно, даже не захотят, допустила политолог. Супонина уверена, что все угрозы, которые есть в Афганистане сейчас, лишь увеличатся.

«Афганистан — до зубов вооруженная страна. Там выросло уже не одно поколение, которое видело только войну и ничего другого. Афганцы достаточно воинственны, к власти пришла вооруженная группировка», — пояснила востоковед.

Также, по ее словам, талибы* будут наводить свои порядки, которые, по их мнению, должны соответствовать нормам исламского права. Будет более консервативный подход к образованию, очень консервативные взгляды на роль женщин в обществе.

Талибы* точно новая власть?

Называть талибов* властью в Афганистане рано, уверена собеседница. Скорее всего, страну ожидает долгий внутренний конфликт.

«Есть множество группировок, которые захотят противодействовать талибам*. Возможно, на первых порах они не будут так заметны, но добром это — рано или поздно — все равно не кончится. Другое дело, что талибы* пока ведут себя относительно вменяемо и заранее установили контакты с Китаем, Турцией, Россией. У них давние хорошие отношения с Пакистаном, есть связи в Иране, да и у западных государств тоже неплохие отношения с запрещенным у них же движением „Талибан“*», — подчеркнула востоковед.

Схожей точки зрения придерживается и другой собеседник «360» — политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Он уверен, что боевикам придется еще очень много поработать, чтобы получить контроль над страной.

«Они будут наводить порядок, но это займет какое-то время. Надеюсь, не больше полугода-года. Они будут вводить свои законы, наводить порядок. Очень много беспризорных сейчас в том же Кабуле, наркоманов. Все это сейчас ляжет на их плечи», — пояснил политолог.

По его мнению, боевики стремятся к некоему исламскому социализму, то есть богатые должны делиться с бедными и так далее. При этом, уверен собеседник, талибы* будут делать все, чтобы международное сообщество их признало: бороться и с наркоманией, и бандитизмом, и террористическими группировками.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ.

**«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

*** «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.