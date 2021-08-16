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    16 августа 2021, 12:39

    Афганцы погибли, зацепившись за взлетавший самолет

    Анатолий Минкин

    Попытка покинуть Кабул на военно-транспортном самолете США С-17 закончилась трагедией для трех местных жителей. Они схватились за шасси борта, но не удержались на высоте. Видео с места событий на своей странице в Twitter опубликовало агентство Asvaka.

    Афганцы погибли, зацепившись за взлетавший самолет

    Со ссылкой на очевидцев журналисты уточнили, что молодые люди упали на крыши жилых домов. Тела погибших сняли местные жители. По другим данным, пассажиров скинули с борта. Официального подтверждения этой информации нет.

    По данным СМИ, в аэропорту Кабула продолжается хаос, который начался минувшей ночью. Несколько тысяч человек пытались бежать из страны после захвата власти сторонниками радикального движения «Талибан»*.

    В толпе погибли не менее пяти человек. Информация о причинах смерти разнится. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что люди могли погибнуть во время давки или стали жертвами стрельбы американских военных, под чьим контролем находится аэропорт.

    Американские военные в минувшее воскресенье заявили, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие рейсы. Это вызвало панику среди жителей, которые срочно пытаются покинуть страну.

    *«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.