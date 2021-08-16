Афганцы погибли, зацепившись за взлетавший самолет

Попытка покинуть Кабул на военно-транспортном самолете США С-17 закончилась трагедией для трех местных жителей. Они схватились за шасси борта, но не удержались на высоте. Видео с места событий на своей странице в Twitter опубликовало агентство Asvaka.

Со ссылкой на очевидцев журналисты уточнили, что молодые люди упали на крыши жилых домов. Тела погибших сняли местные жители. По другим данным, пассажиров скинули с борта. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным СМИ, в аэропорту Кабула продолжается хаос, который начался минувшей ночью. Несколько тысяч человек пытались бежать из страны после захвата власти сторонниками радикального движения «Талибан»*.

В толпе погибли не менее пяти человек. Информация о причинах смерти разнится. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что люди могли погибнуть во время давки или стали жертвами стрельбы американских военных, под чьим контролем находится аэропорт.

Американские военные в минувшее воскресенье заявили, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие рейсы. Это вызвало панику среди жителей, которые срочно пытаются покинуть страну.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.