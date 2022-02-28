Есть прогресс. Что ждать от второго раунда переговоров России и Украины в Белоруссии

Представители России и Украины провели переговоры в Гомельской области Белоруссии. Стороны обсуждали вопрос урегулирования ситуации более пяти часов. В итоге делегациям удалось определить пункты, по которым возможно достичь прогресса. В ближайшие дни пройдет второй раунд переговоров.

Подготовка встречи

Изначально украинская сторона заявляла о готовности провести переговоры в пятницу, 25 февраля. Но в тот день встреча так и не состоялась, так как Украину не устроили условия. Утром на следующий день российская делегация уже была в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко призывал украинские власти не медлить с переговорами. Он заявил, что пока одни «разглагольствуют», гибнут люди. В итоге Украина сообщила, что встреча делегаций состоится в воскресенье, 28 февраля.

Российско-украинские переговоры продолжались более пяти часов. Они проходили недалеко от украинской границы, на берегу реки Припять. Делегация Украины прилетела на встречу на двух вертолетах. В нее вошли: глава Минобороны Украины Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, замглавы делегации в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рады Рустем Умеров, замминистра иностранных дел страны Николай Точицкий и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Также на переговорах присутствовали замглавы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Позже появились фотографии с переговоров. На кадрах видно, что представители двух стран сидят за длинным столом напротив друг друга. Во время встречи Арахамия не стал снимать головной убор, сев за стол переговоров в кепке.

Итоги переговоров

После завершения обсуждения всех вопросов делегации направились в столицы для проведения консультаций. Об итогах встречи представителей Украины и России сообщил Мединский.

«Закончились переговоры с украинской стороной, которые длились примерно около пяти часов. Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — отметил он.

Помощник российского лидера добавил, что следующий этап переговоров пройдет в ближайшие дни на польско-белорусской границе. До этого времени каждая из сторон должна будет проконсультироваться с руководством своей страны по всем поднятым темам.

С аналогичным заявлением выступил Подоляк. По его словам, главной целью переговоров было обсуждение вопроса прекращения огня.

«Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились некие решения. <…> Договорились о проведении второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», — сказал он. Цитату привело агентство БелТА.

Информацию о проведении повторных переговоров подтвердил и глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Как подчеркнул Слуцкий, обсуждение вопросов было самым детальным и подробным.

Источник фото: РИА «Новости»

«Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Слуцкого, самым важным итогом обсуждения ситуации представителями Украины и России стало то, что стороны друг друга услышали.

«Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров. Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся», — заявил глава международного комитета ГД.

Он также выразил надежду на положительный итог переговоров с Украиной. Если бы такой надежды не было, подчеркнул Слуцкий, то Россия не работала бы в подобном формате. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Мединский представит Путину доклад о прошедших российско-украинских переговорах.

Цели Украины

Несмотря на те точки соприкосновения, которые делегациям удалось выявить на встрече, политологи считают, что реальных результатов ждать не стоит. Специалисты уверены, что украинская сторона просто будет тянуть время.

«[Украина] будет тянуть время, у них это единственная, по-моему, задача. России нужно продолжать свои действия и не останавливаться ни на секунду. Нельзя повторять ошибки первой чеченской войны, когда мы даем боевикам шанс перегруппироваться. Этого нельзя допускать», — сказал «360» политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

С ним согласился политолог и американист Малек Дудаков. Он заявил, что украинцам выгодно тянуть время, а их позиция не нацелена на компромиссы. Украинская сторона будет использовать встречи с Россией исключительно в качестве трансляции своих имиджевых идей. Об этом сказал руководитель департамента аналитических исследований Центра экспертного сопровождения политических процессов Павел Колчин.

Первый этап русско-украинских переговоров не принесли конкретных решений, поэтому теперь все ждут второго раунда встречи.