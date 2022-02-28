«Украине выгодно тянуть время». Политолог пояснил, почему встреча в Белоруссии не внушает оптимизма

В Гомельской области продолжаются переговоры представителей России и Украины. Политологи считают, что от встречи не стоит ждать каких-то результатов — украинская сторона не нацелена на компромиссы.

При всей важности встречи эксперты уверены, что никакого мирного решения не будет. Руководитель департамента аналитических исследований Центра экспертного сопровождения политических процессов Павел Колчин пояснил «360», что Украина будет использовать переговоры в качестве исключительно трансляции своих имиджевых идей.

Политолог, американист Малек Дудаков в разговоре с «360» также признался, что ему хотелось бы с оптимизмом относиться к переговорам делегаций России и Украины.

«Хотелось бы относиться с оптимизмом, что все это приведет к мирным каким-то договоренностям. Но пока что мы видим, что все это будет затягиваться. Украине, конечно, выгодно тянуть время, мы видим это по тем условиям, которые они выдвигают про вывод войск. Это сразу та позиция, которая не настроена на компромиссы», — отметил Малек Дудаков.

Политолог и глава экспертно-консультационного совета при главе Республики Крым Сергей Михеев также уверил «360», что результатов по итогам переговоров ждать не стоит. Киев направил в Белоруссию делегацию, которая не уполномочена заключать какие-то серьезные соглашения.

«На самом деле ситуация, хоть и не стремительно, но ухудшается для украинской власти. Поэтому я не вижу смысла в каких-то компромиссах. Думаю, что наша делегация озвучит свои условия, они тоже что-нибудь скажут, а потом пойдут думать. Особых результатов от переговоров пока не ожидаю», — сказал Сергей Михеев.

В Белоруссии все еще продолжаются переговоры делегаций России и Украины. С российской стороны присутствуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Украинскую сторону представляют министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.