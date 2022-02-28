Переговоры России и Украины в Гомельской области не смогут дать реальных результатов, потому что у украинской стороны главная цель — просто потянуть время. России же в данной ситуации стоит продолжать свои действия, заявил «360» политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

«Скорее всего, [переговоры завершатся] ничем, затяжкой времени. [Украинская сторона] будет тянуть время, у них это единственная, по-моему, задача. России нужно продолжать свои действия и не останавливаться ни на секунду. Нельзя повторять ошибки первой чеченской войны, когда мы даем боевикам шанс перегруппироваться. Этого нельзя допускать», — сказал Никулин.

Переговоры России и Украины начались сегодня в Гомельской области Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Вместе с ним на встречу прибыли заместитель министра обороны, представитель МИД России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины на переговоры прилетели министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, депутат Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник офиса президента Михаил Подоляк и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.