СМИ показали фото с переговоров России и Украины в Белоруссии

Издание kp.ru в своем Telegram-канале показало фотографии с переговоров между российской и украинской сторонами в Гомельском районе Белоруссии.

На снимках видно, что стороны сидят за длинным столом напротив друг друга. Переговоры продолжаются второй час подряд.

Изначально переговоры на своем YouTube-канале показало белорусское издание БелТА, но спустя несколько минут трансляция прервалась.

Утром 24 февраля Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркивали, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.