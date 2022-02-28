На переговорах в Гомельской области российская и украинская стороны обсудили все пункты повестки. Делегации договорились о втором раунде переговорного процесса, который должен состояться в ближайшие дни.

Итоги общения между представителями России и Украины, которое длилось около пяти часов, подвел помощник президента РФ Владимир Мединский. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. И самое главное — договорились продолжить переговорный процесс», — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что следующая встреча состоится «в ближайшие дни на польско-белорусской границе».

«Есть соответствующая договоренность. До того времени каждая из делегаций проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны», — заключил помощник российского лидера.

Аналогичное заявление сделал и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, которого процитировало БелТА. Он обратил внимание, что основной целью встречи было обсуждение вопроса прекращения огня и боевых действий на украинской территории.

«Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились некие решения. <…> Договорились о проведении второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития», — сказал Подоляк.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий тоже заметил, что делегации нашли важные пункты, по которым возможен прогресс.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заметил, что урегулирование ситуации с Украиной возможно «только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности». В Кремле пояснили, что среди условий — признание российского суверенитета над Крымом и обеспечение нейтрального статуса Украины.