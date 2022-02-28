Переговоры России и Украины в Белоруссии закончились

Переговоры между российской и украинской сторонами в Гомельском районе Белоруссии завершились. Об этом сообщило сразу несколько изданий, в том числе ТАСС со ссылкой на свой источник.

Русская и украинская делегации покинули переговорный зал. Они уедут в столицы для консультаций. Потом ожидается новый раунд, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

По мнению политологов, украинская сторона не готова к компромиссам. Поэтому от встречи не стоит ждать каких-то результатов.

Россию на встрече в Гомельской области представили помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замминистра обороны Александр Фомин и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

От Украины на переговоры приехали глава Минобороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров и первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.

Утром 24 февраля Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркивали, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.