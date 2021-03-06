Мемы за большие деньги. Как работает рынок цифрового искусства

Последние месяцы новости изобилуют сообщениями о продаже известных мемов и доступных в интернете картин. Последней подобной новостью стало сообщение об аукционе, на который основатель Twitter Джек Дорси выставил свое первое сообщение в социальной сети. На момент написания этого материала максимальное предложение составило один миллион долларов. «360» выяснил, как работает рынок цифрового искусства.

Сертификаты подлинности

В конце февраля классическим мем Nyan Cat продали на виртуальном аукционе за 590 тысяч долларов. И это не единственный крупный лот, который сейчас торгуется на новых площадках.

Это стало возможным благодаря системе невзаимозаменяемых токенов (NFT), которая появилась еще в 2017 году. В продажах виртуального искусства ее начали использовать относительно недавно.

Токен — это виртуальная единица учета о цифровом активе, которая записана в цепи блокчейн. Но обычные токены можно переставить в цепи местами. Это как сторублевые купюры в кошельке — если их перемешать, сумма не изменится.

С NFT так сделать не получится. Каждый невзаимозаменяемый токен уникален. Он дает право на владение произведением виртуального искусства. Токенизирование проводят с согласия художника, музыканта или автора контента.

Эта технология позволила решить старую дилемму, которая стоит перед искусством: как сохранить ценность объекта, который можно копировать в любых количествах.

К примеру, есть уникальная «Мона Лиза» и бесконечное количество ее репродукций. Но почему работа Леонардо стоит миллионы, а иллюстрация в учебнике по истории нет? Ответ простой: оригинал только один. Так же дела обстоят с виртуальным искусством.

Технология NFT позволяет современным художникам получать деньги за свои работы. Они выставляют их на продажи на специальных криптоаукционах, которые подтверждают подлинность, присваивая работам невзаимозаменяемый токен. По сути, именно NFT приобретают покупатели, становясь владельцами предмета искусства.

Также NFT предполагает заключение смарт-контрактов, где художник может прописать, что за каждую сделку с его работой он может получить процент. То есть при перепродаже работы часть денег отойдет создателю.

Рынок пошел в рост

Покупатели заинтересовались виртуальным искусством в прошлом году. Пандемия остановила работу большинства аукционных домов, и обычные участники торгов отправились в интернет. По итогам 2020 года объемы этого рынка превысили 250 миллионов долларов.

В этом году количество сделок по продаже лотов виртуального искусства выросло. Диджей 3LAU выручил 11,6 миллиона долларов за свой новый альбом, который вышел ограниченным тиражом. Всего на аукцион выставили 33 лота по количеству песен, каждая из которых получила NFT.

Коллекцию виртуального искусства выставила на аукцион певица Граймс. Эти 10 виртуальных картин, некоторые из которых сопровождаются музыкальными отрывками, она создала вместе со своим братом.

Самую дорогую работу купили за 388 тысяч долларов. Граймс пошла по пути Энди Уорхола и выпустила несколько работ не в единственном экземпляре.

Рост популярности виртуального искусства подстегнули аукционные дома, которые снова начали работать. Christie’s выставил на продажу коллаж из пяти тысяч работ американского художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple. По отдельности все они доступны на его странице в Instagram, но коллаж — единственное подобное произведение и его можно купить в Сети.

Самым необычным цифровым активом стала уничтоженная работа Бэнкси Morons (White), высмеивающая аукционы, где люди покупают картины по огромным ценам. Блокчейн-компания Injective Protocol приобрела трафаретную работу за 95 тысяч долларов у нью-йоркской галереи.

Участники сделали скан работы и сожгли оригинал. Виртуальная копия получила NFT-токен, и ее выставили на аукцион. Авторы пообещали, что продолжат оцифровывать искусство с последующим уничтожением оригиналов.

Заработать на искусстве

Технология NFT-токенов выгодна художникам, так как они могут заработать на своем искусстве. Криптоаукционы получают проценты от продажи лотов. Но какая выгода покупателям, кроме обладания правом на виртуальный предмет искусством?

Это может стать вложением для последующего обогащения. Коллекционер из Майами продал купленный за 67 тысяч долларов в октябре NFT клипа художника Beeple «Перекресток» за 6,5 миллиона долларов.

Такая цена вполне объясняется большим вниманием к виртуальному искусству. Но сколь долгим оно может быть, не знает никто. Ценность NFT-токенов в произведениях и мемах зависит от интереса покупателей, которые готовы за него заплатить.

Это вид рынка пока никак не регулируется, и куда он может пойти, тоже неизвестно. Можно вспомнить историю биткоина, который после своего роста лопнул как пузырь, но сейчас снова ставит рекорды. Но пока художники имеют возможность зарабатывать, а поклонники становятся владельцами их произведений. Кто-то использует это как попытку заработать, а кто-то становится коллекционером.