Картину Пикассо купили для токенизации

Картину «Лежащая обнаженная в колье» испанского художника Пабло Пикассо продали главе блокчейн-компании за 20 миллионов долларов. Гендиректор Tron Джастин Сан рассказал о покупке в Twitter.

Торги прошли на аукционе 20th Century Art Evening в Лондоне.

За полотно Сан заплатил 20 миллионов долларов (более 1,5 миллиарда рублей). Покупатель намерен превратить картину в невзаимозаменяемый NFT-токен, написала «ПолитРоссия».

На сайте Christie’s говорится, что работа была продана за 14,6 миллиона фунтов стерлингов. Покупатель не указан. Аукционный дом не выпускал специального релиза, посвященного продаже работы Пикассо.

Кроме того, Сан купил работу Энди Уорхола «Три автопортрета» за два миллиона долларов (более 152 миллионов) и планирует превратить ее в NFT-токен. Это одна из последних картин художника, написанная незадолго до смерти.

Сан объявил о создании фонда JUST NFT 29 марта. Его представители будут покупать только лучшие произведения — стоимостью свыше миллиона долларов. JUST NFT основан для «перемещения» произведений искусства мирового класса в блокчейн.

На «Лежащей обнаженной в колье» изображена молодая возлюбленная Пикассо Мария-Тереза Вальтер. Художник написал картину в 1932 году.