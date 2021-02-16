Цифровое произведение искусства впервые выставили на аукцион Christie’s

Аукционный дом Christie’s объявил о необычном лоте. Это коллаж из пяти тысяч картин, опубликованный в Сети американским художником Майком Винкельманном, известным под псевдонимом Beeple.

Пресс-служба аукционного дома уточнила, что на протяжении пяти тысяч дней художник каждый день рисовал новое изображение, оттачивая свое мастерство, чтобы в итоге получился огромный коллаж, который назвали Everydays — The First 5 000 Days.

«Есть огромная разница между произведениями из первого дня (1 мая 2007 года) и пятитысячного дня (7 января 2021 года). По ним можно проследить эволюцию художника от базового рисунка до формата 3D и выбора в пользу абстрактной формы», — говорится в сообщении.

Аукционный дом Christie’s несколько лет занимается подобным цифровым искусством. Чтобы избежать подделок каждое произведение получает уникальный токен — метку. По технологии блокчейн можно отследить всех владельцев и самого автора экспоната.

В случае коллажа Beeple в токене впервые зашифруют подпись художника.

«Это первое чисто цифровое произведение искусства, выставляемое на торги традиционным аукционным домом», — подчеркнули в пресс-службе. Работы Beeple уже сравнивают с провокационными работами отца дадаизма Марселя Дюшана.

До этого его работы выставлялись только на интернет-аукционах. За коллекцию из 20 предметов The Complete MF Collection торги продолжались все выходные. В результате анонимный покупатель отдал за нее 3,5 миллиона долларов.

Стартовая цена коллажа Beeple начинается со 100 долларов. Предельный результат в аукционном доме назвать отказались.