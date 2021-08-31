Эрмитаж выставил на аукцион цифровые копии картин Леонардо да Винчи и Ван Гога

Цифровые копии картин Леонардо да Винчи, Ван Гога, Моне и Кандинского в виде NFT-токенов продадут на аукционе криптовалютной биржи Binance. На торги их выставил Эрмитаж. Об этом сообщил сайт торговой площадки.

«Эрмитаж — консервативный инноватор — консервативный музей, который использует новейшие технологии. К ним относится и наш проект „Ваш токен хранится в Эрмитаже“, и вся наша работа c NFT. Мы расширяем цифровые возможности знакомства с коллекций Эрмитажа, с его залами и зданиями», — рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Он подчеркнул, что музей не планирует заработать на этом эксперименте. Специалисты хотят проанализировать восприятие людьми искусства в такой форме. Цифровые копии картин создали в двух экземплярах: один останется в Эрмитаже, а другой продадут на маркетплейсе. Пиотровский подписал все токенизированные картины, а их уникальность зафиксировали в блокчейне. Начальная цена каждого лота — 10 тысяч долларов.

Аукцион начал работу 31 августа. Цифровые копии шедевров мировой живописи можно будет купить до 7 сентября. Весной 2021 года картину «Лежащая обнаженная в колье» испанского художника Пабло Пикассо продали главе блокчейн-компании для токенизации за 20 миллионов долларов.