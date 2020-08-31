Сразу несколько свидетелей «пересадили» Ефремова на пассажирское место. Это поможет в суде?

Уже два свидетеля защиты Михаила Ефремова заявили, что артист не управлял авто в момент ДТП. Эти показания противоречат доводам обвинения — словам сотрудников ГИБДД, очевидцев, видеозаписям и экспертизам. Рассказываем, откуда берутся такие противоречия и какой вес они имеют в суде.

Свидетели Ефремова

Уже два свидетеля со стороны защиты Михаила Ефремова заявили, что в момент ДТП автомобилем управлял не артист, сообщил ТАСС. Сначала об этом сказал Александр Кобец, который оказался у автомобиля актера сразу после столкновения. По словам свидетеля, за рулем находился черноволосый мужчина славянской внешности, примерно 38 лет. Кобец утверждает, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье и держался за горло, на котором был красноватый след.

Очевидец признал, что не видит одним глазом, а на другом у него близорукость «минус три». До аварии он сидел во дворе неподалеку и пил алкоголь с другим свидетелем. Во время заседания Кобец не узнал себя на записях с места аварии и сообщил, что вопросы о цвете подушки безопасности провокационные. По словам адвоката артиста Эльмана Пашаева, очевидец успешно прошел проверку на полиграфе. После этих показаний Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сиденье внедорожника. В тот же день его защитник заявил, что управлявший авто водитель уже установлен. Это якобы «весьма известный, непростой человек».

Андрей Гаев, бывший сослуживец Александра Кобца, подтвердил, что весь день они гуляли по Москве и пили пиво. По его словам, после столкновения из пассажирской двери вышел похожий на артиста человек и тер шею. А за рулем якобы был молодой и не похожий на Ефремова мужчина.

Второй свидетель — Теван Бадасян — видел, как в Плотниковом переулке, куда он пошел за сигаретами, на заднее сидение Jeep Cherokee с номером 808 сел двухметрового роста мужчина в бейсболке. Кто управлял авто, очевидец не разглядел. И отказался ответить на вопрос о месте покупки табачных изделий, заявив, что они там продаются нелегально.

Доводы обвинения

Во время первого слушания инспектор ДПС Павел Маркиянов сообщил, что после ДТП Ефремов признался: он самостоятельно управлял машиной в нетрезвом виде. Очевидцы назвали актера виновником ДТП, а тот все время каялся в содеянном. Оформлявший протокол сотрудник ГИБДД Александр Козлов подтвердил эту информацию. А в самом протоколе указано, что в момент аварии Ефремов был в машине один.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский представил в суд видеозапись, на которой видно, как очевидцы помогают выйти из машины Ефремову со стороны водительского сиденья.

Кроме того, к материалам приложили запись видеорегистратора, в которой после столкновения актер признается, что был водителем. Еще один свидетель, Роман Шрамко, который видел, как Ефремова вытаскивают из машины, пояснил, что никого, кроме артиста, в машине не было. А на сработавшей водительской подушке безопасности экспертиза обнаружила следы ДНК обвиняемого.

Белые нитки защиты

Расхождения в показаниях свидетелей возможны, если кто-то из них дает ложные показания, рассказал «360» адвокат Ринат Мещеров. Другой вариант — кто-то фантазирует, заблуждается или забыл, как все происходило. Такое в адвокатской практике тоже случается. Но только на показаниях свидетелей судебное решение выносить не будут.

По российскому законодательству ни одно из доказательств, будь то экспертиза ДНК или слова свидетеля защиты, не может заранее считаться весомее других. Приговор определят исходя из всей совокупности этих обстоятельств и доказательств. В том числе экспертиз, заявлений самого Ефремова, фото- и видеоматериалов, показаний сотрудников ДПС и так далее.

«То, что будет подтверждено материалами дела, и будет положено в основу приговора. У меня все же есть ощущение, что он будет обвинительным. Потому что ни один процесс, в котором из суда делали фарс, еще хорошо не заканчивался. Мне жаль Ефремова — он оказался в ситуации, когда прислушивается к мнению определенных людей, к мнению которых, возможно, прислушиваться не стоило бы», — добавил Мещеров.

Адвокат считает, что если бы на месте Ефремова был обычный человек, не было бы никаких шоу, а подсудимый «давно уже сидел». Но и артисту не стоит надеяться на оправдательный приговор: основной массив подтверждающих его вину доказательств уже собран.

«Когда доводы защиты шиты белыми нитками, всем понятно, что они, как называют, высосаны из пальца. Судья же тоже не какая-то девочка-первокурсница юридического факультета. Она может отличить правду от лжи», — убежден Мещеров.

Свидетели «с неба»

По мнению юриста Максима Сурова, несмотря на доводы защиты, ясно, что автомобилем управлял все-таки Ефремов. Этот факт подтверждают показания правоохранителей и очевидцев, которые вытаскивали актера с водительского места. В то же время свидетели со стороны обвиняемого и Пашаева неожиданно обнаруживаются не на этапе следствия, а уже в ходе судебного заседания, отметил Суров.

«Откуда ни возьмись появляется „с неба“ какой-то свидетель, который якобы видел [все] четко, который говорит, во сколько все произошло. Еще один свидетель появляется из Рязани, но он путается в показаниях. Очень много противоречий. Проводили экспертизу всех эпителиев, и никто против ее результатов не возражал», — сказал он.

Для судьи имеют значение все факторы — как показания очевидцев, так и результаты экспертиз. Но если судья по своему внутреннему убеждению увидит, что свидетели лгут и вводят в заблуждение, то решение будет основываться на результатах экспертиз и показаниях проводивших их специалистов, так как их никто не оспаривал.

«Мое мнение — признают его виновным в содеянном. Потому что сейчас устраивают цирк, устраивают клоунаду. И у нас сейчас до суда прямо театр не одного актера, а там целая труппа собралась. Из фриков, из тех, кто хочет засветиться в телике и кто считает, что „Миша невиновен“. Солидная группа поддержки, но это для суда неинтересно», — заключил Суров.