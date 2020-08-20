Свидетель защиты Ефремова оказался пьян и слеп на один глаз. К чему могут привести его показания

Судебный процесс по делу об аварии с участием актера Михаила Ефремова продолжается. В четверг, 20 августа, показания дал первый свидетель стороны защиты. Его зовут Алексей Кобец. В суде он признался, что у него с детства проблема со зрением. Один глаз не видит, а во втором близорукость минус три. Кроме того, в момент аварии он был пьян. Но судья все равно будет учитывать эти показания во внимание.

Наполовину слеп и выпил

Первоначально показания первого свидетеля были только в протоколе, который передал суду адвокат Эльман Пашаев. Он заявил, что нашел этого человека через социальные сети, проверил был ли он на месте аварии и допросил.

Пашаев сам зачитал показания, из которых следовало, что свидетель видел сам момент столкновения Jeep и фургона. Когда он подошел к иномарке, то увидел за рулем молодого человека, который складывал подушки безопасности. На вопрос адвоката о том, был ли за рулем Ефремов он ответил отрицательно.

Судья Елена Абрамова постановила, что свидетель Александр Кобец должен дать показания на заседании. Свидетель рассказал, что сначала общался с адвокатом подсудимого в Facebook. Показания давать боялся, но в итоге Пашаев его уговорил.

Их первая встреча прошла в ТЦ «Атриум». Кобец уточнил, что в целях безопасности изменил внешность. Во второй раз Пашаев провел с ним экспертизу на полиграфе. Кроме того, нахождение свидетеля на месте аварии подтверждает биллинг мобильного телефона. В своем выступлении Кобец подтвердил, что в машине Ефремова были два человека.

«За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами. Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем», — заявил свидетель.

По его словам, лицо пассажира показалось ему знакомым. В то время он держался за горло, а на шее был красный след. Кобец уточнил, что когда водитель вышел из машины, на нем была серая футболка и темная жилетка из болоньи.

Я могу утверждать на 100%, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье сразу после аварии Алексей Кобец Свидетель стороны защиты по делу Ефремова

После чего признался, что в тот день в одном из дворов пил пиво вместе с приятелем. Когда они пошли гулять, стали свидетелями аварии.

«Я ничего не вижу правым глазом, а на левом у меня близорукость — минус три», — добавил Алексей Кобец. Он уточнил, что не давал показаний, так как не доверяет сотрудникам полиции. Кроме того, в момент аварии ему угрожали, поэтому он опасался за свою жизнь.

Кобец подчеркнул, что не может сказать, где он гулял, когда вышел на место аварии. Он родился в Коми, а сейчас постоянно живет в Иванове, поэтому Москву знает плохо и в ней не ориентируется. Он также уточнил, что денег от Пашаева не получал. Адвокат оплатил его поездку в столицу и поселил в хостеле.

«Один раз меня его помощник покормил в кафе, которое расположено рядом с его офисом», — рассказал свидетель. Вопрос о вознаграждении задала представитель потерпевших Анна Бурцева.

Следующим вопросы задавал сын погибшего в аварии Захарова Сергей Аверцев. Он уточнил, какого цвета была подушка безопасности, на каком расстоянии свидетель стоял от автомобиля Ефремова. Однако Кобец заявил, что точно ничего не помнит, а сами вопросы назвал провокационными.

Кроме того свидетель не смог узнать самого себя на видео с места аварии. Всего он посмотрел три записи после чего он сказал, что устал и отказался от дальнейшего просмотра.

Показания для спекуляций

Не принять показания свидетеля, которого уже привели к присяге, который начал выступать под протокол судья не может. Об этом рассказал «360» адвокат Андрей Некрасов. Он отметил, что свидетель обязан рассказать все своими словами. При этом за отказ от дачи показаний ему грозит уголовная ответственность, такая же, как и за ложные слова.

«Может быть вот такой странный человек, который может показаться неподходящим и плохо подготовленным, но, вероятнее всего он говорит правду. То, что он сам обличает себя и создает некое сомнение в том, что именно он мог видеть и мог ли видеть в принципе, то это проблема для стороны защиты», — пояснил он.

Адвокат напомнил, что версия о том, что Ефремова не было за рулем уже озвучивалась ранее. Но и у обвинения, и у защиты есть свидетели, которые видели актера, который выходит из машины именно со стороны водителя. Но задача сейчас одна — убедить судью.

Разумеется, и представитель потерпевших, и сторона обвинения могут спекулировать на этой теме. Сказать, что посмотрите, что это за свидетель, если он был нетрезв, он это признает, он плохо видит, он это признает. Если он не подошел вплотную, может быть он ничего и не видел, исходя из своего физического состояния. С другой стороны, это тоже всего лишь слова Андрей Некрасов Адвокат.

Он отметил, что сторона защиты может запросить медицинские документы для подтверждения состояния свидетеля. Что касается алкогольного опьянения, то для людей с зависимостью даже выпитая бутылка водки не будет проблемой. Они сохраняют ясность сознания.

Это не очень хорошо, если другими доказательствами опровергаются слова этого свидетеля. Возможно, суд отнесется к его словам критически и укажет в приговоре, что тот мог ошибаться из-за состояния своего здоровья Андрей Некрасов Адвокат.

Однако окончательное решение по представленным показаниям должен принимать судья. Это его сфера ответственности, как он отнесется к сказанному. Единственным, кто может пытаться убрать эти показания из дела — это сторона обвинения. Для этого прокурор может подать ходатайство. Судья до присяги свидетеля могла также сказать, что его показания слушать не будут.

Но все заявления свидетеля о своем состоянии и здоровье свидетельствуют только о том, что его никто не готовил и не настраивал на дачу показаний. Это говорит только о плохой работе защиты, считает адвокат.