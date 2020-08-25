СМИ нашли билеты на суд по делу Ефремова. За них просили полмиллиона

В Сети решили подзаработать на резонансном деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. На слушания по нему продают билеты, стоимость которых — 500 тысяч рублей.

Объявление на одном из специализированных интернет-порталов обнаружил Life. В подписи уверялось, что зрителю обеспечат места в «первом ряду».

Продавцом билетов заявлена некая Изабелла, которая довольно давно пользуется услугами сервиса. Она продает не только билеты на громкий процесс, но и другие лоты. Например, предлагает купить коньки, дверные ручки, полушубок, очерки об армянском искусстве 1979 года выпуска и другие вещи.

Источник фото: сайт avito.ru

На момент публикации новости предложение о билетах в поиске отсутствовало. В материале СМИ указывалось, что объявление еще не проверено модератором.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу на Садовом кольце и протаранил легковой фургон Lada, водитель которого скончался в больнице через несколько часов после аварии. За руль артист сел пьяным. Против него возбудили уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Его интересы представляет адвокат Эльман Пашаев. От услуг юриста актер сначала отказался, но затем снова заключил с ним соглашение.