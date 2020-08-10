Добровинский показал видео с Ефремовым, выходящим из машины после ДТП. Адвокат актера назвал его «бредом»

Адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Садовом кольце, прокомментировал видео, на котором артист выходит из машины сразу после аварии. Его журналистам предоставил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

На вопрос «360», приобщал ли это видео адвокат Добровинский к делу, Пашаев ответил отрицательно.

«Нет. Это бред. Остальное в суде», — заявил адвокат Ефремова.

Видео, которое анонсировал Александр Добровинский, оказалось в распоряжении «360». Свидетельница ДТП сняла первые секунды после аварии. На кадрах видно, как из водительского сидения внедорожника выходит шатающийся мужчина.

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что более никто из автомобиля не вышел», — сообщил сам Добровинский.

Ранее адвокат обвиняемого в аварии на Садовом Эльман Пашаев заявил, что доказательств, что именно Ефремов был за рулем в тот роковой вечер, нет. Сам актер сказал, что не может признать себя виновным, потому что не помнит момент ДТП.

Судебный процесс все еще продолжается. Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет колонии.