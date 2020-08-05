Ефремов ушел в беспамятство. Результаты первого заседания по делу о ДТП

5 августа в Пресненском суде прошло первое заседание по делу Михаила Ефремова. Артист не признал вину а пьяном ДТП, из-за которого погиб другой водитель. Ефремов заявил, что не помнит аварии. А его адвокат предупредил, что потерпевшие хотят использовать показания лжесвидетелей.

Потеря памяти

На первое судебное заседание Михаил Ефремов прибыл в сопровождении приставов. На голове актера красовалась кепка бренда Non Grada, по названию созвучного с термином нон грата — нежелательная персона. В зале суда артист, не стесняясь, держал в руках смартфон, хотя по условиям домашнего ареста пользоваться сотовой связью и интернетом ему запрещено.

В начале заседания прокурор сообщила, что в момент аварии Ефремов превысил скорость на 25 километров в час. Сам артист не признал вину в пьяном ДТП, из-за которого погиб водитель-курьер Сергей Захаров. По словам Ефремова, он ничего не помнит. «Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал он.

Зато прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД рассказали, что, судя по виду и запаху, артист был сильно пьян. Он согласился на медосвидетельствование, которое подтвердило наличие большой дозы алкоголя в крови. Впрочем, этого актер тоже «не помнит». «Мы даже просим суд помочь нам. Может, Ефремов в ходе заседания вспомнит все события той ночи», — добавил его адвокат Эльман Пашаев.

С формальной, юридически-процессуальной точки зрения артист вправе так себя вести. Никто не обязан что-либо помнить, а если не помнит, то не обязан это признавать, пояснил «360» адвокат общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Но с общечеловеческой точки зрения его поведение выглядит иначе. Сначала Ефремов добровольно признал свою вину, потом от показаний отказался. В принципе, это право любого подозреваемого и обвиняемого. Но оно может сказаться на дальнейшей судьбе актера.

«Но, наверное, в случае признания его виновным такое поведение может отразиться на решении финальном судьи. Там санкции от семи до 12 лет. Если бы он изначально признал вину, мог бы получить, наверное, семь лет. Но если суд придет к выводу, что непризнание им вины является попыткой уйти от ответственности, это может выразиться в более длительном сроке наказания», — добавил Аманлиев.

Лжесвидетели и фальсификация

Адвокат Пашаев предупредил суд, что защита потерпевшей стороны намеревается фальсифицировать доказательства, для чего планирует вызвать на заседание не допрошенного во время расследования свидетеля и лжеочевидцев, якобы видевших Ефремова за рулем в момент аварии. И попросил суд скептически отнестись к таким доказательствам. Судья Елена Абрамова заявление о фальсификации приняла, уточнив, что оценит показания позже.

«Я так понимаю, защита пытается доказать, что это не Ефремов был за рулем в момент ДТП. Судя по всему, они пытаются указать на то, что следствие не доказало, что именно Ефремов управлял авто», — отметил адвокат Аманлиев.

Экспертизы и показания

Другой сотрудник ДПС сообщил, что после аварии Ефремов признался: он выпивал, и именно он находился в тот вечер за рулем автомобиля. «Ефремов говорил неоднократно так: „Ой, я дурак, что я наделал, зачем я напился“. Мы находились совместно с Ефремовым с позднего вечера и до раннего утра, раз пять он это повторял», — цитирует свидетеля РИА «Новости».

Его слова подтверждаются результатами экспертизы — на сработавших подушках безопасности обнаружили биологические следы артиста. Во взятом после аварии образце крови, отметила прокурор, нашли следы кокаина и марихуаны. А в машине Ефремова полицейские обнаружили следы гашиша или гашишного масла. Правда, адвокат Пашаев уверен, что следы ДНК и наркотиков, найденные в салоне авто, принадлежат кому-то другому.

«Вы слышали, что биология (экспертиза по наркотикам — прим. ред.) ему принадлежит? Нет, конечно… Биологические следы Ефремова обнаружены на подушке безопасности водительского сиденья автомобиля? Это неправда, такого нет», — заявил защитник.

Так или иначе, суд только начался, многие подробности аварии раскроются во время следующих заседаний. В то же время родные Захарова уже согласовали сумму исков, которая будет фигурировать в дальнейшем.