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    05 августа 2020, 12:26

    Инспектор ГИБДД рассказал о состоянии Ефремова после аварии

    Анатолий Минкин

    Выступающий свидетелем по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова инспектор ГИБДД Александр Козлов заявил, что в момент аварии актер был за рулем. По его словам, об этом ему рассказали очевидцы, а после он увидел это на видеозаписи. Как сообщил ТАСС, об этом сотрудник дорожной полиции заявил на заседании Пресненского суда Москвы.
    Инспектор ГИБДД рассказал о состоянии Ефремова после аварии

    «Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях», — заявил Козлов во время своего выступления.

    Инспектор уточнил, что прибыл на место аварии вместе с коллегой. В тот момент Ефремов ходил по проезжей части, а пострадавший в аварии Захаров находился в автомобиле. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По словам Козлова, у актера были все признаки алкогольного опьянения, поэтому его отстранили от управления машиной. Инспектор предложил Ефремову пройти медицинское освидетельствование.

    «Был установлен факт, что опьянение сильное — 1,05 или 1,25 промилле было», — заявил сотрудник ГИБДД.

    В среду, 5 августа, в Пресненском суде Москвы началось первое заседание по рассмотрению дела по существу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.

    Согласно материалам дела, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу. В районе Смоленской площади он сильно разогнался и врезался в фургон, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. Пострадавшего мужчину вытащили из искореженной кабины и увезли в больницу. Утром на следующий день он скончался.

    По решению суда Ефремова поместили под домашний арест. Против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

    В ходе первого судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что не помнит момента аварии, поэтому свою вину не признает.

    «360» ведет прямую трансляцию из зала Пресненского суда Москвы, где сейчас проходит процесс.

    Новости SMI.FM