Инспектор ГИБДД рассказал о состоянии Ефремова после аварии

«Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях», — заявил Козлов во время своего выступления.

Инспектор уточнил, что прибыл на место аварии вместе с коллегой. В тот момент Ефремов ходил по проезжей части, а пострадавший в аварии Захаров находился в автомобиле. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам Козлова, у актера были все признаки алкогольного опьянения, поэтому его отстранили от управления машиной. Инспектор предложил Ефремову пройти медицинское освидетельствование.

«Был установлен факт, что опьянение сильное — 1,05 или 1,25 промилле было», — заявил сотрудник ГИБДД.

В среду, 5 августа, в Пресненском суде Москвы началось первое заседание по рассмотрению дела по существу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова.

Согласно материалам дела, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу. В районе Смоленской площади он сильно разогнался и врезался в фургон, которым управлял житель Рязанской области Сергей Захаров. Пострадавшего мужчину вытащили из искореженной кабины и увезли в больницу. Утром на следующий день он скончался.

По решению суда Ефремова поместили под домашний арест. Против него завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.

В ходе первого судебного заседания Михаил Ефремов заявил, что не помнит момента аварии, поэтому свою вину не признает.

«360» ведет прямую трансляцию из зала Пресненского суда Москвы, где сейчас проходит процесс.