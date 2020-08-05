Адвокат Ефремова заявил о подделке доказательств потерпевшими
«В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», — привел ТАСС слова правозащитника.
Пашаев добавил, что потерпевшие планируют пригласить на заседание несколько лжесвидетелей. Те якобы видели сам момент смертельной аварии и актера сразу после ДТП.
Слушание по делу Ефремова проходит 5 августа в Пресненском суде Москвы. Несмотря на то, что актер находится под домашним арестом, он явился в суд со смартфоном. Использовать средства связи ему запрещено судом, но Ефремова не смутило даже присутствие камер.
Ранее адвокат актера заявлял, что у него есть некий козырь, с помощью которого он сможет добиться оправдания своего клиента. При этом Пашаев не стал раскрывать никаких подробностей. Сегодня суд должен рассмотреть дело Ефремова по существу.
Михаил Ефремов 8 июля сел пьяным за руль и на большой скорости влетел в фургон курьер Сергея Захарова. Водитель грузовика скончался от полученных травм в реанимации. На актера завели уголовное дело и отправили под домашний арест.