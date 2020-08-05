Следы кокаина и марихуаны нашли в крови Ефремова после аварии

У Михаила Ефремова после ДТП нашли в крови следы марихуаны и кокаина. Об этом свидетельствуют материалы дела.

Анализ на наркотики взяли у Ефремова непосредственно после аварии, сообщило РИА «Новости».

«По результатам анализа в крови Ефремова обнаружены следы наркотиков: кокаина и марихуаны», — сказала прокурор, не уточняя концентрацию.

При этом сам актер утверждает, что не помнит, как проходил медосвидетельствование.

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. На своем автомобиле он врезался во встречную машину. В ней находился курьер Сергей Захаров. Мужчина от полученных ранений скончался в больнице утром следующего дня.

Практически сразу стало известно, что артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Появлялась информация и о том, что в его крови нашли следы наркотических веществ. Однако до последнего момента эти данные официально ни разу не подтверждались.

В отношении артиста открыли уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Сначала артиста отправили под домашний арест на два месяца. Позже меру пресечения продлили до января 2021 года.

В среду, 5 августа, в суде состоялось первое слушание по существу. На нем Ефремов не признал вину в аварии. Он заявил, что не помнит момента ДТП.