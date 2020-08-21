Ефремов отказался от своих адвокатов. Как это скажется на деле о смертельной аварии

На очередном заседании суда Михаил Ефремов отказался от своих адвокатов. Теперь Эльман Пашаев и его партнер будут лишь консультантами, а актер наймет другую защиту. «360» узнал у юристов причину такого решения Ефремова и возможные последствия для дела.

Ефремов отказался от своих адвокатов 21 августа, во время заседания в Пресненском суде Москвы. В качестве причины он назвал смешки, которые видел в сторону своей защиты и свидетелей.

«Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от [адвоката потерпевших Александра] Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других — посильнее», — заявил актер.

При этом он отметил, что уже сделал несколько звонков знакомым правозащитникам. Среди перечисленных Ефремовым адвокатов были Генри Резник и Генрих Падва. Последний рассказал «360», что рад принятому артистом решению.

«Я счастлив, что он наконец опомнился и отказался от этого Пашаева, который, на мой взгляд, не адвокат, а просто мошенник», — сказал Падва.

Он добавил, что ему уже несколько раз звонили с вопросом о возможной защите Ефремова. По словам адвоката, если к нему обратятся с таким предложением, то он его рассмотрит.

«Если он обратится, то будем разговаривать. Пока официального обращения от человека, который имеет от него (Ефремова — прим. ред.) полномочия, нет», — пояснил правозащитник.

Падва отметил, что сам не сможет приходить каждый день в суд из-за своего состояния здоровья, но мог бы руководить бригадой специалистов. В свою очередь, Генри Резник сообщил РБК, что к нему пока тоже никто не обращался с предложением защищать Ефремова в суде.

«Если обратятся — я рассмотрю. Если Михаил обратится к известным адвокатам, как я понимаю, то им предстоит быть „говорящей головой“. Им надо будет в таком случае озвучивать советы, которые ему будут давать прежние адвокаты», — заявил он.

Адвокат выразил сомнение, что настоящие именитые профессионалы согласятся на подобную роль. Вместе с тем он добавил, что на себя не намекает.

Цель — затянуть дело?

Адвокат Тимур Маршани пояснил «360», что отказ от адвокатов абсолютно не затянет процесс и не осложнит рассмотрение дела.

«Это дает возможность по-новому, с другого ракурса посмотреть на это дело, привлекая адвоката, который будет более компетентно разбираться в делах административной юрисдикции и в делах, связанных с рассмотрением споров по ДТП», — отметил специалист.

По словам правозащитника, споры по авариям — сложнейшая, требующая филигранной работы и очень внимательной технической оценки область. В этом случае самым главным аспектом является квалификация юриста.

Если возникают сомнения в компетентности адвоката, безусловно, разрешить их можно при уголовном судопроизводстве только при замене адвоката и выводе адвоката из участников процесса. Почему Эльмана Пашаева сегодня заменили? Потому что, действительно, последние эпатированные высказывания Эльмана оставляют сомнения в его компетентности и профессионализме Тимур Маршани адвокат.

Маршани подчеркнул, что в ситуации с Ефремовым, помимо юридической составляющей, нужно выстраивать и PR-направление. Оно позволит снизить градус негативной оценки и мнения общественности, которые появились из-за неправильных и непродуманных действий его адвоката.

Следующее слушание по делу актера назначили на 24 августа, но его могут отложить. Участвовать в заседании без адвоката Ефремов не сможет.

«Если еще он к этому времени не определится и судья пойдет навстречу, в этом случае следующее заседание, то есть уже второе, откладываться уже не будет. Будет назначен бесплатный защитник за счет средств федерального бюджета, который вступит в процесс», — заключил Маршани.

В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский считает, что решение Ефремова направлено именно на затягивание процесса. Новому адвокату придется знакомиться с пятью томами материалов дела, на что суд может дать от трех до четырех дней. Получается, что новое заседание состоится не раньше конца следующей недели.

А потом тот адвокат откажется и мы снова уйдем куда-то. С другой стороны, сидеть дома, где день идет за полтора, намного лучше, чем сидеть где-то. Чем дольше эта история тянется, тем она интереснее для господина Ефремова. Затягивание процесса — это логичная вещь, которую мы все могли предвидеть Александр Добровинский адвокат.

Более того, правозащитник потерпевших не исключил, что новый адвокат Ефремова станет лишь номинальной фигурой. Рулить всем процессом и дальше будет продолжать Эльман Пашаев.