Адвокаты устроили скандал на суде по делу Ефремова

Словесная перепалка произошла между адвокатами Эльманом Пашаевым и Александром Добровинским во время судебного заседания. Один защищает Михаила Ефремова, другой — семью погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Как написал сайт kp.ru, Пашаев попросил суд послушать аудиозапись его разговора с сыном Захарова Валерием. Однако Добровинский выступил против. Он заявил, что беседу могли смонтировать. После этого между юристами начался спор.

«Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!» — сказал Добровинский.

Пашаев в долгу не остался.

«Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!» — ответил Пашаев.

В Пресненском суде Москвы 18 августа состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сам актер впервые появился на публике после того, как на прошлой неделе его экстренно госпитализировали из зала суда. Несколько дней он провел в Боткинской больнице. У Ефремова подозревали инсульт.

Актер стал виновником смертельной аварии вечером 8 июня в центре Москвы. Он врезался в грузовичок курьера Сергея Захарова. Тот скончался через несколько часов в больнице. На суде 18 августа судмедэксперт Светлана Ромодановская рассказала, какие травмы получил Захаров.