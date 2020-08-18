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    18 августа 2020, 15:54

    Адвокаты устроили скандал на суде по делу Ефремова

    Наза Салех Захи

    Словесная перепалка произошла между адвокатами Эльманом Пашаевым и Александром Добровинским во время судебного заседания. Один защищает Михаила Ефремова, другой — семью погибшего в ДТП Сергея Захарова.
    Адвокаты устроили скандал на суде по делу Ефремова

    Как написал сайт kp.ru, Пашаев попросил суд послушать аудиозапись его разговора с сыном Захарова Валерием. Однако Добровинский выступил против. Он заявил, что беседу могли смонтировать. После этого между юристами начался спор.

    «Не перебивайте меня, вас мама плохо воспитывала!» — сказал Добровинский.

    Пашаев в долгу не остался.

    «Моя мама, в отличие от вашей, была приличной женщиной!» — ответил Пашаев.

    В Пресненском суде Москвы 18 августа состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Сам актер впервые появился на публике после того, как на прошлой неделе его экстренно госпитализировали из зала суда. Несколько дней он провел в Боткинской больнице. У Ефремова подозревали инсульт.

    Актер стал виновником смертельной аварии вечером 8 июня в центре Москвы. Он врезался в грузовичок курьера Сергея Захарова. Тот скончался через несколько часов в больнице. На суде 18 августа судмедэксперт Светлана Ромодановская рассказала, какие травмы получил Захаров.

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